È entrata in vigore da pochi giorni la legge delega di riforma fiscale, varata dal Parlamento agli inizi di agosto: porterà i cambiamenti necessari a risolvere le carenze del fisco italiano? Molto dipenderà dai decreti delegati, che dovranno fare chiarezza su diversi aspetti, affrontati in modo generico dal testo di legge. Ne è un esempio quanto previsto sulla tassazione dei redditi finanziari. Ci sono luci e ombre nel disegno del Supporto per la formazione e il lavoro destinato agli “occupabili”. Positivo che il sostegno riguardi il singolo individuo e positivo il varo della piattaforma Siil realizzata dall’Inps. Il vero nodo resta la formazione. Nel 2022 sull’orlo della bancarotta a causa delle sanzioni occidentali, oggi la Russia è un paese in crescita economica. La banca centrale si trova così a bilanciare la necessità di una stretta monetaria per raffreddare l’inflazione con la pressante richiesta politica di mantenere il sostegno alla spesa militare. Alla ribalta delle cronache per un libro controverso, il generale Vannacci respinge le accuse di filo-putinismo. Tuttavia, le sue pagine rimandano un’immagine molto positiva del paese guidato da Putin, come si ricava dall’analisi del testo. È democratico imporre un limite al numero di mandati di un sindaco? E come si giustificano regole diverse sulla base del numero degli abitanti del comune? Un dibattito annoso, riaperto dalla bocciatura di una legge della Regione Sardegna da parte della Corte costituzionale.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!