Nella riunione del 14 settembre, il consiglio direttivo della Bce ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Allo stesso tempo ha lasciato intendere che nei prossimi mesi potrebbero non esserci ulteriori rialzi. Ma è una promessa difficile da mantenere, a meno di non mettere in discussione il target di inflazione del 2 per cento. Dai vertici internazionali di Nuova Delhi e Johannesburg emerge una nuova geografia dell’economia mondiale. I Brics si allargano ad altri paesi e ambiscono a diventare un’alternativa al sistema occidentale. Al loro interno però si affaccia il dualismo India-Cina. Intanto, il rallentamento dell’economia cinese avrà conseguenze sulla crescita mondiale, con una ricomposizione della domanda e della produzione globali. La politica italiana è già in fermento in vista delle elezioni europee di giugno 2024, comprese proposte di revisione della legge elettorale che puntano a favorire alcuni partiti e danneggiarne altri. Per evitare manovre simili, sarebbe utile definire regole elettorali comuni a tutti i paesi Ue. Utilizzare i fondi per la coesione nazionali ed europei per finanziare il capitolo RePower e le misure escluse dal Pnrr, come indica la proposta di revisione del Piano, potrebbe essere meno semplice del previsto e potrebbe causare ritardi nella realizzazione dei progetti. Dopo la pubblicazione del Rapporto Anvur sulle università telematiche si è acceso un dibattito presto sfociato in polemica. Mancano le informazioni e i dati che consentirebbero la valutazione del loro ruolo e della loro qualità, offrendo agli studenti gli strumenti per una scelta più consapevole.

