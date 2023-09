L’inflazione è oggi molto più resistente e meno sensibile ai rialzi dei tassi. La promessa indiretta della Bce di mantenerli invariati d’ora in avanti sembra difficile da mantenere. A meno di non mettere in discussione il target del 2 per cento.

L’inflazione non è domata

Nella sua riunione del 14 settembre, la Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse ai propri massimi storici, segnalando che la lotta all’inflazione non è terminata. Nonostante la ulteriore salita dei tassi, l’euro si è deprezzato, perché allo stesso tempo la Bce ha indicato, nelle proprie comunicazioni, che il ciclo di aumenti dei tassi potrebbe essere vicino alla conclusione. Ciò vuol dire principalmente una cosa: che la Bce si aspetta un significativo rallentamento dell’attività economica nei prossimi due semestri. L’aspettativa di contrazione della crescita per i prossimi semestri ha indotto gli investitori a liberarsi di asset denominati in euro, causando un deprezzamento della valuta.

Nelle proprie dichiarazioni la Bce ha lasciato intendere che i costi di finanziamento dell’Eurozona hanno raggiunto il picco. Si afferma in particolare che “i tassi di interesse hanno raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, daranno un contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell’inflazione al target (del 2 per cento)”.

Presa alla lettera, si tratta di una applicazione della “regola della persistenza”, illustrata tra gli altri da Fabio Panetta (membro del board Bce e ora nuovo governatore della Banca d’Italia) in un incontro tenutosi all’Università Bocconi il 3 agosto scorso.

Secondo questa impostazione, quando si guida l’orientamento della politica monetaria, la “persistenza” diventa importante tanto quanto il livello dei tassi ufficiali. In altre parole, raggiunto un certo livello dei tassi di interesse, ci si aspetta un contributo alla disinflazione dalla durata con cui i tassi stessi vengono mantenuti a tale livello.

È una strategia ritenuta utile dalla Bce quando i rischi per le prospettive di inflazione diventano più equilibrati, mentre i rischi per le prospettive economiche si spostano al ribasso.

Eppure, le proiezioni macroeconomiche di settembre degli esperti della Bce per l’area dell’euro vedono l’inflazione media al 5,6 per cento nel 2023, al 3,2 per cento nel 2024 e al 2,1 per cento nel 2025. Cioè un raggiungimento del target di inflazione solo nel 2025.

È in realtà molto difficile immaginare che la discesa dell’inflazione possa avvenire mantenendo invariati i tassi di interesse al livello raggiunto con la decisione presa il 14 settembre. Questo perché una lezione importante che stiamo imparando dall’episodio inflazionistico del 2020-2023 è che la relazione tra inflazione e attività economica è altamente non lineare. Ricorda, cioè, qualcosa di simile a una L rovesciata. Quando l’inflazione è a bassi livelli, è poco sensibile all’attività economica, ed è quindi molto difficile riuscire a influenzarla attraverso variazioni dei tassi di interesse. Quando l’inflazione tende a salire molto, variazioni al rialzo dei tassi che comprimano consumi e investimenti riescono ad avere effetti più rapidi e significativi.

La disinflazione è quindi più facile e rapida nella prima fase, quando il punto di partenza è un livello di inflazione molto elevato, quale quello raggiunto nel 2022. Nella fase attuale abbiamo raggiunto un livello di inflazione “moderato” (una previsione del 5,6 per cento per il 2023), che è però molto difficile da aggredire ulteriormente. Per chiarire meglio, mentre è relativamente facile scendere da un livello di inflazione del 10 a un livello del 5, è molto più difficile, e costoso in termini di rallentamento dell’attività economica, scendere successivamente dal 5 al target del 2 per cento. Il primo tratto di disinflazione (dal 10 al 5) è stato coperto. Ma ora arriva il tratto più complicato, portare l’inflazione al target del 2 per cento.

Rinunciare al target del 2 per cento?

Ovviamente, una posizione alternativa potrebbe essere quella di suggerire alla Bce di accontentarsi di un tasso di inflazione intorno al 4 o al 3 per cento, senza insistere per raggiungere il target del 2 per cento. Nella fase in cui stiamo entrando, quella in cui la disinflazione sarà più difficile, potrebbe essere una facile tentazione per la Bce. La speranza è però che ciò non accada. Perché equivarrebbe a una perdita secca di credibilità per la banca centrale, un capitale che è poi sempre molto difficile da recuperare.

Abbiamo raggiunto la fase 2 della disinflazione. Quella in cui l’inflazione è molto più resistente e insensibile a variazioni dell’attività economica indotte dai rialzi dei tassi di interesse. La promessa indiretta della Bce che i tassi dovrebbero d’ora in poi rimanere invariati sembra molto difficile da mantenere. A meno che non si voglia mettere in discussione qualcosa di ben più grande, cioè il target del 2 per cento.