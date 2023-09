Il 27 settembre il governo ha presentato i numeri della Nadef, il documento che aggiorna il Def e costituisce la base per la legge di bilancio per il 2024. Preoccupa l’aumento del deficit, che non è giustificato dall’andamento dell’economia, ma soprattutto preoccupa la mancata riduzione del debito. Dall’inizio della pandemia la Germania registra bassi tassi di crescita. Il ruolo guida esercitato dell’economia tedesca all’interno dell’Unione rende il rallentamento un problema per tutta l’Europa. La quarta rata dei fondi Pnrr da 16 miliardi sarà pagata solo dopo l’approvazione della richiesta di revisione del Piano e la verifica dei 20 traguardi e 7 obiettivi previsti nel primo semestre 2023. Su questi ultimi mancano dati ufficiali, ma i ritardi sembrano accumularsi e fanno sospettare limiti di gestione strutturali. Education at a Glance, il rapporto Ocse sui sistemi scolastici dei paesi avanzati, si concentra quest’anno sull’istruzione professionale. Per l’Italia offre una analisi approfondita del settore, che potrebbe essere particolarmente utile nella fase di approvazione del disegno di legge di riforma degli istituti tecnici e professionali proposto dal governo. Dalla sua entrata in vigore, 75 anni fa, la Costituzione italiana ha subito molti cambiamenti. Non tutte le modifiche, però, riguardano aspetti fondamentali della Carta. Si rischia così di intraprendere un percorso lungo e impegnativo solo per operazioni di facciata invece che per riforme più sostanziali.

Lavoce.info ha pubblicato vari articoli di analisi e commento della legge delega di riforma fiscale. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva della legge e dei cambiamenti che potrebbe apportare al nostro sistema tributario, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “L’iter della delega fiscale”, disponibile qui.

