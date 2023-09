Martedì 26 settembre Leonzio Rizzo – redattore de lavoce.info – è intervenuto a Radio Popolare nella trasmissione “Quel che resta del giorno”, per parlare dell’andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica italiano. Ha spiegato in particolare e in concreto che cosa contiene la Nadef, la nota di aggiornamento al Def che è propedeutica alla manovra economica.

