Secondo le stime, in Italia circa un lavoratore su tre è membro di un sindacato. In calo rispetto al passato, il dato è tra i più alti in Europa. Ma uno studio suggerisce che gli iscritti potrebbero essere meno, pur considerando le organizzazioni di base.

Come contare gli iscritti

Uno dei modi più usati per determinare la forza del movimento sindacale di un paese è contare il numero dei suoi iscritti. Un sindacato forte conterà fra le sue fila la maggior parte dei lavoratori e sarà in grado di mobilitarli per ottenere benefici da stato e imprese, uno debole, invece, avrà una scarsa adesione e potrà al massimo ambire a limitare abusi o licenziamenti.

Ma come si misurano gli iscritti al sindacato in Italia? E soprattutto, quanti sono? Le stime più accreditate finora in circolazione sono quelle prodotte dall’Ocse in collaborazione con Jelle Visser. Nel caso italiano, si basano esclusivamente sulle dichiarazioni delle tre maggiori confederazioni sindacali – Cgil, Cisl e Uil – che riportano separatamente il loro numero di lavoratori attivi e pensionati iscritti. Sommando il numero dei lavoratori attivi sindacalizzati delle tre confederazioni e dividendo per il totale dei lavoratori dipendenti si ottiene il tasso di sindacalizzazione nel paese. Secondo queste stime, in Italia, circa un lavoratore su tre è membro di un sindacato. Sebbene inferiore al passato, il numero rimane fra i maggiori in Europa, dietro solo ai paesi scandinavi e al Belgio.

In una recente pubblicazione con Cyprien Batut e Ulysse Lojkine abbiamo adottato un diverso approccio ricostruendo il tasso di sindacalizzazione partendo da microdati. In Italia manca un sondaggio con campione ampio e rappresentativo contenente una domanda sull’adesione al sindacato, abbiamo perciò utilizzato tutte le indagini realizzate per altri scopi che però contengono tale informazione. Queste indagini sono state realizzate da enti diversi e comprendono l’Eurobarometro, l’European Social Survey (Ess), l’International Social Survey Program (Issp) e sondaggi post-elettorali resi disponibili dalla fondazione Cattaneo (Itanes). Sono tutti campioni relativamente piccoli, quindi abbiamo deciso di aggregarli ogni cinque anni per limitare la variabilità delle stime dovute a errori campionari o distorsioni statistiche. Infine, ci siamo limitati a studiare esclusivamente i lavoratori dipendenti attivi, così come viene fatto per le stime Ocse/Ictwss, poiché sono tradizionalmente questi i membri più importanti del sindacato.

La figura 1 riporta il risultato dell’esercizio (punti in verde) insieme alla serie Ocse/Ictwss (punti in rosso).

In generale, le stime Ocse/Ictwss e quelle basate sui dati campionari tendono a evolvere in maniera simile fino agli anni Novanta. Una netta divergenza appare invece a partire dai primi anni Duemila. Da questo momento, le nostre stime sono oltre 10 punti percentuali inferiori a quelle Ocse/Ictwss. Ciò significa che, stando ai microdati, il calo di lavoratori iscritti ai sindacati italiani sarebbe continuato anche negli ultimi decenni. Il risultato è che soltanto un lavoratore su 4, o addirittura uno su 5, sarebbe iscritto al sindacato: molto meno di quanto si creda adesso, anche se resta ancora una percentuale più alta rispetto agli altri grandi paesi europei.

Figura 1 – Evoluzione del tasso di sindacalizzazione in Italia 1960 – 2019

Necessari dati più certi

Poiché non disponiamo di un campione ampio o di dati amministrativi, è impossibile determinare con certezza quale fra le due serie sia più vicina alla reale evoluzione del tasso di sindacalizzazione nel paese. Esistono però alcuni elementi che ci fanno credere che le nostre stime siano più fedeli alla realtà.

In primo luogo, alcuni dei campioni usati (Ess, Issp) danno stime dei tassi di sindacalizzazione abbastanza corrette in altri paesi come Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti negli stessi anni in cui le serie divergono per l’Italia. Non è chiaro perché dovrebbero sistematicamente sottostimare lo stesso oggetto soltanto in Italia e soltanto per un certo lasso di tempo.

Secondo, nel 2017 l’Inps riportava un tasso di sindacalizzazione del 25 per cento nelle imprese di Confindustria, molto più basso del 40 per cento dichiarato dalle tre maggiori confederazioni, ma in linea con la nostra stima per l’intero settore privato, intorno al 20 per cento.

Terzo, una misura alternativa della forza del movimento sindacale, l’adesione dei lavoratori agli scioperi, avrebbe anch’essa subito una riduzione strutturale nella seconda metà degli anni Novanta secondo la serie ricostruita dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo).

Infine, la ritrosia dei maggiori sindacati a mettere in pratica il testo unico sulla rappresentanza del 2013, che prevedeva, fra le altre cose, la certificazione da parte dell’Inps del numero di iscritti a ogni sindacato a livello nazionale, può indicare una paura di scoprire le reali dimensioni della propria organizzazione in relazione alle altre. Tra l’altro, le nostre stime sono inferiori a quelle Ocse/Ictwss nonostante includano almeno a priori, a differenza di queste, tutti le possibili sigle sindacali e non solo le tre confederazioni maggiori.

La speranza è che si possa presto fare affidamento su dati certi o campioni più grandi per fugare i dubbi che ancora restano, ma anche per capire che peso hanno i sindacati autonomi, oggi totalmente omessi dalle stime Ocse/Ictwss, nel quadro delle relazioni industriali italiane. Il problema dei contratti pirata firmati da sigle sindacali di dubbia rappresentatività è un incentivo per le organizzazioni maggiori a dare seguito agli accordi del 2013.