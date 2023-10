Due sentenze della Corte di Cassazione delineano un nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di giusta retribuzione. Per evitare che sia il giudice a decidere caso per caso, diventa urgente l’istituzione per legge di uno standard salariale minimo universale, che tenga conto delle differenze del costo della vita. Non è tanto sui soldi destinati dalla Nadef al Sistema sanitario nazionale che si dovrebbe chiedere chiarezza al governo,quanto sulla riforma del Ssn e sulla costruzione di una sanità territoriale centrata sulle case e sugli ospedali della comunità, quella che è mancata durante la pandemia. Il bonus benzina da 80 euro caricato sulla carta “Dedicata a te” è solo un palliativo perché non affronta la questione centrale: un mercato dei carburanti controllato da cinque compagnie, dove la concorrenza non trova spazio. Sul numero dei lavoratori iscritti al sindacato in Italia si hanno solo stime. Secondo uno studio, pur considerando gli aderenti alle organizzazioni di base, potrebbero essere meno di quanto indicato da Cgil, Cisl e Uil. Con la guerra in Ucraina, l’Azerbaijan è diventato un importante fornitore di gas per l’Unione europea. Ora l’attacco azero al Nagorno-Karabakh, che ha costretto all’esodo forzato migliaia di armeni, complica la situazione.

Lavoce.info ha pubblicato vari articoli di analisi e commento della legge delega di riforma fiscale. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva della legge e dei cambiamenti che potrebbe apportare al nostro sistema tributario, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “L’iter della delega fiscale”, disponibile qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

