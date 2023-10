La politica migratoria italiana segue due direzioni che talvolta appaiono contraddittorie. Alla logica dell’emergenza, con il tentativo di bloccare gli sbarchi, fa da contraltare l’apertura di canali di ingresso legali per rispondere alle richieste di manodopera delle imprese. Il pizzo chiesto dalla mafia e dalle altre organizzazioni criminali alle imprese condanna l’economia in una condizione di persistente stagnazione, con aziende di piccola dimensione, bassa produttività e scarsi incentivi all’innovazione. Lo mostra uno studio sul contesto siciliano. Per la transizione ecologica è prima di tutto necessario un cambiamento culturale nelle strategie competitive e di investimento delle imprese. I risultati di una indagine permettono di comprendere come il mondo imprenditoriale si prepara alla sfida. La trasformazione digitale ha cambiato radicalmente l’industria televisiva, tanto da chiedersi se questo mezzo di comunicazione avrà un futuro e in quali forme. Alle molte domande che si aprono sul tema cerca di rispondere il libro “La televisione del futuro”.

Giovedì 12 ottobre pubblicheremo la prima puntata di “Mettiamoci lavoce”, il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Puntata dopo puntata, grazie al contributo delle nostre redattrici e dei nostri redattori, vogliamo “mettere la voce” sulle principali questioni emerse nell’ultimo anno, dallo stato di attuazione del Pnrr alle conseguenze dell’abolizione del Reddito di cittadinanza. Potrai ascoltare il podcast su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito. Nel frattempo, puoi ascoltare qui il trailer.

Lavoce.info ha pubblicato vari articoli di analisi e commento della legge delega di riforma fiscale. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva della legge e dei cambiamenti che potrebbe apportare al nostro sistema tributario, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “L’iter della delega fiscale”, disponibile qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!