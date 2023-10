Con il via libera del Consiglio dei ministri inizia l’iter di approvazione della legge di bilancio per il 2024. Il ricorso a nuovo debito dipende dai lasciti del superbonus? Dalla lettura della Nadef, appare chiaro che per effetto delle decisioni di Eurostat sui crediti edilizi nella quantificazione del deficit previsto per il 2024 quei crediti di imposta non sono contabilizzati. La possibilità di lavorare da remoto ha cambiato molte cose nel mondo del lavoro. Per esempio, i dati relativi all’Inps dicono che diminuiscono le assenze per malattia: se non devono spostarsi in ufficio i lavoratori continuano a svolgere le proprie mansioni anche quando sono affetti da piccoli malanni. Più di 400 mila bambini hanno usufruito del bonus asili nido nel 2022. L’analisi dei dati relativi alla misura indica però che nell’accesso ai servizi per la prima infanzia restano notevoli differenze territoriali. Andrebbero superate per favorire la natalità e l’occupazione femminile. Il regolamento sulle situazioni di crisi approvato dal Consiglio europeo all’inizio di ottobre è un tassello cruciale del nuovo Patto su migrazione e asilo. Pur criticato dalle organizzazioni umanitarie, l’accordo può rivelarsi un passo avanti verso una effettiva solidarietà tra gli stati membri, purché siano rispettate alcune condizioni. Anche se per ora è solo un annuncio, l’apertura di Macron all’autonomia della Corsica può mettere fine a tensioni indipendentiste mai definitivamente sopite. È scomparso Alex Cukierman, una figura di primo piano nell’economia monetaria: il suo lavoro pionieristico ha accresciuto la comprensione dell’organizzazione e dell’operato delle banche centrali.

“Ci mettiamo lavoce” è il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Il podcast si può ascoltare su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito. La seconda puntata – disponibile qui – è dedicata all’istruzione: ne abbiamo discusso con Daniele Checchi.

Lavoce.info ha pubblicato vari articoli di analisi e commento della legge delega di riforma fiscale. Per offrire ai nostri lettori una visione complessiva della legge e dei cambiamenti che potrebbe apportare al nostro sistema tributario, abbiamo raccolto questi interventi nell’e-book “L’iter della delega fiscale”, disponibile qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

