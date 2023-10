Nel pomeriggio di martedì 17 ottobre, Leonzio Rizzo – redattore de lavoce.info – è stato ospite a Radio 24 del Sole 24Ore per parlare di Pnrr e, in particolare, della situazione in Italia e in Spagna. Aveva scritto sullo stesso tema in questo articolo sul nostro sito, insieme a Riccardo Secomandi e Alberto Zanardi.

L’intervento è disponibile qui, dal minuto 30 al minuto 41.