Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. In Italia dal 1° gennaio al 19 novembre 2023 sono stati commessi 106 femminicidi. Nel mondo, una donna su tre ha subito episodi di violenza nel corso della sua vita. Come emerge dai dati, nel nostro paese persistono ancora stereotipi di genere che costituiscono le radici sulle quali cresce la violenza sulle donne: combatterla e prevenirla richiede prima di tutto un cambiamento culturale. La violenza sulle donne non è solo fisica o psicologica, esiste anche un abuso economico, che mira a controllare la loro capacità di acquisire, utilizzare e conservare risorse economiche. Le politiche che incidono sulla distribuzione del reddito e della ricchezza dovrebbero tenerne conto, così come andrebbe rafforzata l’educazione finanziaria delle donne. Per procedere nell’attuazione della riforma fiscale sono necessari nuovi fondi strutturali, soprattutto se l’obiettivo è un’ulteriore revisione dell’Irpef verso il modello della flat tax. Per ora, però, non sono stati individuati. Il calo dell’inflazione potrebbe dipendere dalla frenata dei prezzi dell’energia più che dai rialzi dei tassi decisi dalla Bce negli ultimi due anni. Ma se è così, l’attuale politica monetaria della Banca centrale europea rischia di avere solo effetti recessivi. Il secondo turno delle presidenziali in Argentina ha decretato la vittoria di Javier Milei. Il suo programma prevede una drastica riduzione del ruolo dello stato nell’economia e nella società, che potrebbe aggravare le condizioni della fascia più povera della popolazione. Il voto nei Paesi Bassi ha visto il successo del partito populista di destra guidato da Geert Wilders, dopo una campagna elettorale incentrata sul tema dell’immigrazione. Si apre così un periodo di profonda incertezza per uno dei paesi fondatori dell’Unione europea, con inevitabili ripercussioni sulla stessa Ue.

Il 14 dicembre 2023 si terrà il Convegno annuale de lavoce.info. Il tema in discussione sarà “L’economia alla prova delle crisi geopolitiche”. La prima parte del convegno traccerà il quadro generale, evidenziando il rapporto tra rischi geopolitici e andamento dell’economia internazionale, soffermandosi anche sul ruolo dei media nei conflitti. La seconda parte sarà invece dedicata a un dibattito sull’influenza che il rischio geopolitico esercita nelle scelte d’impresa.

“Ci mettiamo lavoce” è il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Nelle nove puntate del podcast, che si può ascoltare su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito, ci siamo occupati di attuazione del Pnrr, istruzione, lotta alla povertà, presidenzialismo e riforme istituzionali, flat tax, lavoro povero, occupazione femminile, riforma del Patto di stabilità e crescita, immigrazione. Tutti gli episodi sono disponibili qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. In occasione del 25 novembre proponiamo alcuni numeri sulla violenza di genere in Italia – per lo più commessa da partner o ex partner – e sulla sua incidenza nelle diverse regioni.

