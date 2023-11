Le politiche attive del lavoro possono avere successo. Lo racconta l’esperienza del Tribunale dei minori di Milano che da molti anni, insieme a un’organizzazione del terzo settore, ha avviato un progetto per l’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi con condanne penali, storie di tossicodipendenza o provenienti da ambienti socialmente degradati: si fonda su borse-lavoro e attenzione alle peculiarità e al percorso delle persone che vi partecipano. Rimane aperto il problema del finanziamento dell’autonomia differenziata. Il sistema di compartecipazioni fisse nel tempo ipotizzato dal disegno di legge Calderoli non è sostenibile, se si intende finanziare i fabbisogni come si è finora fatto. L’analisi nell’edizione 2022-2023 del Rapporto sulla finanza pubblica italiana. Si cerca ancora una soluzione alle tante problematiche causate dal Superbonus 110 per cento. Senza aggravio per le finanze pubbliche, si potrebbe pensare all’emissione di un’obbligazione del debito pubblico, con scadenza a dieci anni, da scambiare con i crediti d’imposta maturati da privati e imprese. L’Istat ha rivisto la metodologia di stima della povertà assoluta. L’intervento è periodicamente necessario per tener conto dei cambiamenti nelle abitudini, nella tecnologia e nelle scelte di consumo. Soprattutto, però, permette una conoscenza più approfondita del fenomeno, utile per interventi mirati sulle politiche pubbliche di assistenza e contrasto alla povertà.

Il 14 dicembre 2023, con inizio alle ore 17, si terrà il Convegno annuale de lavoce.info. Il tema in discussione sarà “L’economia alla prova delle crisi geopolitiche”. La prima parte del convegno traccerà il quadro generale, evidenziando il rapporto tra rischi geopolitici e andamento dell’economia internazionale, soffermandosi anche sul ruolo dei media nei conflitti. La seconda parte sarà invece dedicata a un dibattito sull’influenza che il rischio geopolitico esercita nelle scelte d’impresa.

“Ci mettiamo lavoce” è il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Nelle nove puntate del podcast, che si può ascoltare su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito, ci siamo occupati di attuazione del Pnrr, istruzione, lotta alla povertà, presidenzialismo e riforme istituzionali, flat tax, lavoro povero, occupazione femminile, riforma del Patto di stabilità e crescita, immigrazione. Tutti gli episodi sono disponibili qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!