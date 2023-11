Una via d’uscita dal vicolo cieco del Superbonus

Una possibile soluzione alle problematiche del Superbonus è emettere un’obbligazione del debito pubblico da scambiare con i crediti d’imposta maturati. Il titolo, con durata decennale, sarebbe offerto a privati e imprese che hanno diritto alle detrazioni.

In cerca di una soluzione

La vicenda del credito d’imposta del 110 per cento maturato sugli interventi edilizi continua a essere al centro dell’attenzione. Una questione sulla quale si è alla ricerca di una soluzione riguarda la difficoltà di beneficiare dei crediti già maturati. È stata avanzata l’ipotesi di allungare a dieci anni il periodo entro cui portare in detrazione anche i crediti per i quali era prevista la possibilità di scontarli in quattro o cinque anni. La diluizione nel tempo dell’ammontare complessivo delle detrazioni aiuta i conti pubblici ad assorbirne l’onere. Può costituire anche una via d’uscita per quei proprietari di case che non riescono a cedere il loro credito e la cui capienza annua è insufficiente per beneficiare in un numero inferiore di anni dell’intero ammontare della detrazione. Non sembra però una soluzione per i soggetti che il credito non riescono a cederlo o non hanno alcuna capienza. Non lo è neanche per le imprese che hanno acquisito crediti, da portare in detrazione in quattro o cinque anni, con lo sconto in fattura: il costo della cessione del credito da scontare in dieci anni, ammesso che trovino chi è disposto ad acquistarlo, potrebbe avere conseguenze negative sui loro bilanci. Anche per i crediti “incagliati” la sola distribuzione della detrazione su un periodo più lungo non garantisce una via d’uscita.

Queste criticità sarebbero superabili intervenendo sulla lunghezza del periodo e consentendo la sostituzione dei soggetti originariamente titolari del diritto.

Trasformare il credito d’imposta in debito pubblico

L’ipotesi proposta non ha un aggravio per i conti pubblici, ma permette allo stato di onorare i suoi impegni, derivanti dall’applicazione, da parte di cittadini e imprese, delle disposizioni sui Superbonus.

Lo schema di lavoro cui di seguito si accenna può essere considerato un possibile sviluppo dell’ipotesi prospettata dal governo di emettere un’obbligazione del debito pubblico da scambiare con i crediti d’imposta maturati. In misura contenuta e differita nel tempo, la possibilità della trasformazione è già prevista dalla legge 38/2023 (di conversione del decreto legge 11/2023) che limita sostanzialmente la pratica dello sconto in fattura, la cessione dei crediti e la loro cartolarizzazione. Il titolo avrebbe una durata decennale e sarebbe offerto alla sottoscrizione dei soggetti che hanno diritto alle detrazioni. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid19 furono emesse obbligazioni del debito pubblico per raccogliere i fondi necessari a finanziare le spese. Nel caso ora ipotizzato, con l’adesione all’offerta, ognuno accetta che il suo credito d’imposta sia fruibile in dieci anni, indipendentemente dal numero di anni previsti al momento in cui è maturato. Il titolo deve essere negoziabile, con un lotto minimo di negoziazione uguale a quello dei Bot e dei Btp, quindi pari a mille euro. Il sottoscrittore avrebbe tre opzioni di gestione del titolo posseduto, non necessariamente alternative: a) può portare in detrazione dell’imposta dovuta in un determinato anno fiscale una somma pari a un decimo dell’importo dell’obbligazione posseduta, con conseguente riduzione dello stesso ammontare del suo valore nominale; b) può detenere il titolo per l’intero ammontare, o per la parte non portata in detrazione, fino alla data prevista per il rimborso; c) può venderlo, anche frazionato, secondo le sue esigenze. L’acquirente subentra al venditore in tutti i diritti incorporati nel titolo.

La spinta gentile del rendimento

L’opzione c) elimina il rischio di perdere il credito d’imposta a causa di un’incapienza, totale o parziale, originaria o sopraggiunta per uno o più anni nel periodo in cui il beneficiario del Superbonus dovrebbe avvalersi della detrazione. Per favorire la negoziazione delle obbligazioni sostitutive del credito d’imposta occorre una “spinta gentile”, che può essere data solo dal loro rendimento: deve essere superiore, anche leggermente, a quello dei titoli emessi nelle stesse condizioni di mercato e di pari durata, rispettando la condizione di neutralità per l’erario della trasformazione del credito d’imposta in debito pubblico. Il vincolo può essere rispettato tenendo conto che il credito d’imposta del Superbonus può essere scomposto in due parti: 1) una pari al 100 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi di cui si è voluta incentivare la realizzazione; 2) l’altra costituita da quel 10 per cento eccedente tale spesa, che avrebbe dovuto favorire la cessione del credito degli incapienti e, eventualmente, delle imprese che avessero applicato lo sconto in fattura. Il valore facciale dell’obbligazione di scopo dovrebbe essere pari all’ammontare della parte 1) del credito d’imposta. Se essa avesse lo stesso rendimento di un Btp ordinario, sarebbe difficile negoziarlo per chi rinuncia al credito d’imposta per sottoscrivere il debito pubblico. Il Btp di scopo deve avere un rendimento più alto per favorirne la negoziazione. Questo è possibile impiegando una frazione della parte 2) del credito d’imposta, per elevare il tasso di interesse del titolo.

Per semplificare, si ipotizzi che il ministero dell’Economia e delle Finanze emetta contemporaneamente due Btp decennali, uno ordinario e uno di scopo, del valore facciale di mille euro ognuno. Il Btp a dieci anni collocato il 31 ottobre scorso rende il 4,2 per cento annuo. Aumentando quello del Btp di scopo del 10 per cento, il tasso d’interesse diventa 4,62 per cento. Per l’insieme del decennio l’ammontare delle cedole sale a 462 euro (contro i 420 del Btp ordinario), di cui solo 42 euro come conseguenza della necessità di rendere più appetibile questo tipo di obbligazione rispetto a quella ordinaria. Quest’ultimo importo è pari a meno della metà dell’ammontare della parte 2) del credito d’imposta. La trasformazione del credito d’imposta in debito pubblico non comporta un onere maggiore per il bilancio pubblico finché il tasso di interesse premiale dei Btp di scopo non supera l’1 per cento; al di sotto di questo livello, l’attuazione dell’ipotesi qui abbozzata comporta sempre un risparmio per l’erario. E può aiutare a uscire da uno dei vicoli ciechi in cui è finita questa costosa e imprevidente politica.

L’importo del credito d’imposta commutato diventa, ovviamente, un debito che lo stato deve interamente restituire. In sostanza tutto il credito d’imposta diventa “pagabile”. La trasformazione fa venire meno la speranza, che si può avere con i crediti “non pagabili”, che la perdita di gettito sia inferiore all’importo del credito per l’incapienza totale o parziale di chi ne ha diritto. Senza la trasformazione, ogni anno, il governo di turno, con la manovra di bilancio dovrebbe trovare una compensazione alla riduzione del gettito dovuta all’utilizzo dei crediti d’imposta che maturano per essere portati in detrazione.