La corsa dei prezzi si è nettamente ridimensionata negli ultimi tempi. Per il 2024 gli scenari macroeconomici indicano una crescita delle economie, seppure modesta, mentre l’inflazione si dovrebbe confermare su livelli poco al di sopra degli obiettivi delle banche centrali. Ma è presto per dare per acquisito il “soft landing”. La ripartizione territoriale dei fondi statali per il diritto allo studio è stata definita in anticipo rispetto al passato. Ora tocca alle regioni stanziare per tempo la quota di finanziamenti di loro competenza, anche attraverso fondi Pnrr, in modo da coprire tutti gli studenti idonei e cancellare la figura di chi avrebbe diritto a una borsa di studio, ma non la riceve per mancanza di risorse. È meglio lavorare nel settore pubblico o in quello privato? Il Rapporto Inps 2023 fa luce sulle caratteristiche peculiari di due mondi del lavoro che in Italia appaiono separati, con scarsa mobilità tra l’uno e l’altro. Expo 2030 si terrà a Riyad in Arabia Saudita: nella gara per aggiudicarsi l’Esposizione universale, Roma è arrivata solo terza, con strascichi di polemiche e recriminazioni. Per orientarsi su vantaggi e svantaggi di ospitare grandi eventi internazionali, riproponiamo un articolo che ne analizza gli effetti economici e ambientali. La stagione delle privatizzazioni si è risolta nell’ennesima occasione persa dal nostro paese? Attraverso il racconto delle “illusioni perdute”, Pietro Modiano e Marco Onado ripercorrono in un libro la storia economica dell’Italia a partire dal secondo dopoguerra.

Il 14 dicembre 2023, con inizio alle ore 17, si terrà il Convegno annuale de lavoce.info. Il tema in discussione sarà “L’economia alla prova delle crisi geopolitiche”. La prima parte del convegno traccerà il quadro generale, evidenziando il rapporto tra rischi geopolitici e andamento dell’economia internazionale, soffermandosi anche sul ruolo dei media nei conflitti. La seconda parte sarà invece dedicata a un dibattito sull’influenza che il rischio geopolitico esercita nelle scelte d’impresa. Il programma è disponibile sul sito. Per registrarsi all’evento, che sarà esclusivamente online, è necessario compilare questo modulo.

“Ci mettiamo lavoce” è il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Nelle nove puntate del podcast, che si può ascoltare su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito, ci siamo occupati di attuazione del Pnrr, istruzione, lotta alla povertà, presidenzialismo e riforme istituzionali, flat tax, lavoro povero, occupazione femminile, riforma del Patto di stabilità e crescita, immigrazione. Tutti gli episodi sono disponibili qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

