Giovedì 14 dicembre 2023, con inizio alle ore 17, si tiene il Convegno annuale de lavoce.info. Il tema in discussione è “L’economia alla prova delle crisi geopolitiche”. Per registrarsi all’evento, che sarà esclusivamente online, è necessario compilare questo modulo. Il programma completo del Convegno è disponibile qui.

L’immigrazione continua a essere uno dei principali temi di dibattito politico. L’annuale Dossier statistico permette di analizzare il fenomeno sulla base dei dati, smentendo spesso le narrazioni anti-immigrati. Peraltro, soluzioni efficaci esistono, manca però la volontà politica di allargarle a un numero congruo di migranti. L’Ecofin ha approvato la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza proposta dal governo italiano. Ora il compito difficile è trovare le risorse per finanziare, come promesso, gli investimenti totalmente o parzialmente esclusi dal Pnrr. Servirebbe poi più chiarezza sui sussidi alle imprese previsti nelle misure legate a RepowerEU. Gli interventi sulle pensioni contenuti nella legge di bilancio rivelano una scarsa comprensione dei problemi del sistema previdenziale. Invece di favorire la pensione anticipata, bisognerebbe impegnarsi per una più ampia ed equa flessibilità in uscita, per contrastare l’evasione contributiva e incoraggiare la pianificazione pensionistica. La geografia istituzionale italiana, definita dai confini amministrativi, non rispecchia le esigenze di lavoro, mobilità e vita quotidiana di cittadini e imprese. Un riassetto disegnato per meglio rispecchiare la realtà dovrebbe riguardare l’intero sistema dei poteri locali, comprese le società partecipate dai comuni. La crescita economica della Cina è stata accompagnata da un continuo sviluppo tecnologico. È su questa base e sulla grande capacità di adattarsi ai cambiamenti che nei prossimi anni Pechino può consolidare il primato nella tecnologia.

“Ci mettiamo lavoce” è il nuovo podcast de lavoce.info. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un bilancio del primo anno del governo Meloni alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale. Nelle nove puntate del podcast, che si può ascoltare su tutte le principali app per i podcast e sul nostro sito, ci siamo occupati di attuazione del Pnrr, istruzione, lotta alla povertà, presidenzialismo e riforme istituzionali, flat tax, lavoro povero, occupazione femminile, riforma del Patto di stabilità e crescita, immigrazione. Tutti gli episodi sono disponibili qui.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!