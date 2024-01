Cresce l’occupazione in Italia, come certifica l’Istat. È una buona notizia, che ha però un rovescio della medaglia: l’invecchiamento della forza lavoro. Demografia e cambiamenti tecnologici nei processi di produzione spingono ad affrontare il tema della formazione delle generazioni che nei prossimi anni entreranno del mercato del lavoro. L’astensione dal voto sale quando aumenta la distanza tra le preferenze degli elettori e i programmi dei partiti. Secondo un’analisi su cinque temi oggi cruciali – distribuzione del reddito, immigrazione, clima, sicurezza e diritti civili – il successo dei partiti populisti si spiega probabilmente con la loro capacità di identificare le caratteristiche e le richieste dei non elettori. Nel nostro paese, i verdi non hanno mai ottenuto grandi risultati alle elezioni politiche. Ma nei comuni, i sindaci sostenuti da liste ambientaliste tendono a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. E l’ambiente urbano migliora. I risultati di uno studio. Non solo Bologna, anche altre città italiane hanno introdotto un limite di velocità a 30 chilometri orari per i veicoli. Il problema è che non lo hanno fatto sulla scorta di dati raccolti attraverso sperimentazioni, ma in base a una scelta ideologica, prospettando benefici ancora da dimostrare. Una salita rapida dei prezzi e poi un altrettanto veloce rallentamento negli ultimi mesi: ora il rischio principale sembra essere quello di un ritorno a una fase di bassa inflazione. Per questo la Bce dovrebbe allentare la stretta monetaria.

