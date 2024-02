Presentato nel corso della conferenza Italia-Africa, il nuovo “Piano Mattei” del governo offre una cornice per riordinare le diverse linee di cooperazione che già esistono tra il nostro paese e quelli africani, in particolare nel settore dell’energia, ribadendo il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. Assegno di inclusione e Sostegno per la formazione e il lavoro sono le due misure individuate dal governo per sostituire il Reddito di cittadinanza. Nel suo ultimo rapporto sull’economia italiana, l’Ocse ne dà una valutazione e suggerisce come renderle più efficaci nel contrasto alla povertà. Il decreto attuativo della legge delega sull’assistenza agli anziani non autosufficienti si allontana dallo spirito della riforma: manca un progetto per il welfare futuro, mentre la prestazione universale rischia di rendere ancora più complicato il sistema, oltre a riguardare un numero bassissimo di persone. La bassa crescita della produttività in Italia non dipende dalla struttura settoriale dell’economia, ma da una dinamica debole nella maggior parte dei settori e dalla scarsità degli investimenti, anche se crescono quelli in beni intangibili. Come trattare dal punto di vista fiscale le comunità energetiche rinnovabili? Tra normativa e prassi, il quadro sulla tassazione di benefici economici e profitti finanziari realizzati dalle Cer è in via di definizione. Il dibattito che si è sviluppato sulla decisione del comune di Bologna di introdurre il limite di velocità a 30 chilometri orari per gli autoveicoli ignora i risultati delle sperimentazioni condotte da decenni in molte città europee e italiane. Sotto l’amministrazione Biden gli Stati Uniti sono usciti dalla pandemia con una forte ripresa economica e bassi livelli di disoccupazione. Eppure, molti americani si dicono scontenti della situazione economica. La differenza tra percezione e realtà dell’economia potrebbe favorire Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre.

