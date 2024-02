La crescita dell’occupazione degli ultimi anni è proseguita anche quando l’economia ha iniziato a rallentare. È un fenomeno che non riguarda solo l’Italia e che si spiega tra l’altro con le politiche pubbliche adottate nel periodo post-pandemia. Da noi, il sostegno pubblico ha favorito soprattutto l’edilizia, attraverso il Superbonus, anche se ora arrivano segnali positivi da pubblica amministrazione, sanità e istruzione. Il Reddito di cittadinanza ha contribuito a contenere la povertà in Italia, ma come strumento di politica attiva del lavoro si è rivelato ben poco efficace. I risultati di uno studio condotto in Toscana. D’altra parte, coinvolgere nelle politiche attive i tanti giovani Neet è un problema complesso. In Germania si è riusciti a farlo attraverso un programma che parte da iniziative di quartiere e prevede la figura “dell’operatore di strada” per favorire l’integrazione sociale, educativa e professionale di ragazzi e ragazze. Come garantire la protezione sociale ai lavoratori delle piattaforme? Naufragato il tentativo di regolamentazione a livello europeo, una proposta arriva dall’economista Colin Crouch: se per i lavoratori digitali è impossibile riconoscere un tradizionale datore di lavoro, è però possibile riconoscere chi trae valore dal loro utilizzo e dunque si potrebbe pensare a un’assicurazione sociale finanziata da chi fa ricorso alle loro prestazioni. Il Ddl Capitali prevede la possibilità che il Cda uscente presenti una propria lista di candidati. Ma così come è stata disegnata, la norma può dar luogo a risultati paradossali nel caso la lista vinca senza però ottenere la maggioranza assoluta. Ha suscitato clamore l’inserimento delle farine di grillo domestico fra i nuovi alimenti, previsto dalla normativa europea e da quella italiana. Il loro utilizzo effettivo presuppone tuttavia un cambiamento prima di tutto culturale da parte dei consumatori.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.