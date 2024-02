Il Consiglio europeo ha approvato l’Artificial Intelligence Act, il primo regolamento al mondo sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è garantire la protezione dei diritti fondamentali, della salute e della sicurezza delle persone anche quando l’AI è utilizzata sui luoghi di lavoro. Intanto, con l’ampliarsi di compiti e scelte affidate ai robot, si fa strada l’idea di considerarli come dotati di personalità non umana. Ma ciò apre nuove sfide e nuovi problemi per l’etica e per l’economia. Una riforma delle pensioni anticipate appare necessaria, per ragioni di equità e di sostenibilità del sistema. Per permettere la flessibilità in uscita cancellando l’attuale complesso intreccio di requisiti anagrafico-contributivi, si potrebbe seguire l’esempio svedese dell’assegno di accompagnamento alla pensione, che si configura come un prestito a titolo oneroso sul montante dei contributi versati. In una “lunga lettura” per il week end i dettagli della proposta. Pur con vari limiti di costruzione e gestione della misura, il Reddito di cittadinanza ha svolto un ruolo di stabilizzatore sociale, soprattutto negli anni del Covid. Assegno di inclusione e Supporto economico per la formazione e il lavoro non sembrano in grado di assicurare lo stesso livello di sussidio, con il rischio di una crescita della povertà assoluta. Borse di studio ed esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie sono gli strumenti principali per favorire l’accesso all’università degli studenti più svantaggiati. I dati indicano che il numero dei beneficiari è soddisfacente. Tuttavia, per garantire un effettivo diritto allo studio, si dovrebbe migliorare la qualità dell’intero percorso scolastico che precede l’ingresso all’università. Negli ultimi anni è aumentato il numero di ricercatori in economia aziendale, così come quello delle pubblicazioni scientifiche. Ma la disciplina è ora chiamata a una riflessione su come promuovere ricerca di qualità.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.