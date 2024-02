Come riformare le pensioni anticipate

Il sistema contributivo calcola la pensione moltiplicando il montante dei contributi versati per un coefficiente di trasformazione crescente con l’età al pensionamento. Ne derivano sbilanci fra spesa pensionistica e gettito contributivo. La soluzione svedese.

L’obsolescenza dei coefficienti

Il sistema contributivo calcola la pensione moltiplicando il montante dei contributi versati per un coefficiente di trasformazione crescente con l’età al pensionamento.

Tutti sanno cos’è il montante, mentre il coefficiente resta avvolto nella nebbia del calcolo attuariale. Occorre diradarla per comprendere la necessità di una radicale riforma delle pensioni anticipate.

Molti pensano che il coefficiente sia il reciproco della vita residua all’età del pensionamento. Prova ne sarebbe che aumenta quando la vita residua diminuisce al crescere dell’età. Moltiplicandolo per il montante contributivo, quest’ultimo sarebbe quindi diviso per gli anni residui, così da ottenere l’importo che le annualità di pensione devono assumere per garantire la “corrispettività”, cioè la restituzione dei contributi versati. Da questa seguirebbe la “sostenibilità” intesa come pareggio di bilancio, cioè equivalenza fra la spesa pensionistica e il gettito contributivo. In realtà, questa interpretazione ignora la reversibilità e gli aspetti discussi qui. Ciò trascurando, è anche pregiudicata dalle importanti ragioni appresso spiegate.

Per cominciare, si considerino i nati nel 1957 che vanno in pensione di vecchiaia a 67 anni nel 2024. Solo la sfera di cristallo potrebbe rivelarne la vita residua che, infatti, è solo stimata. La stima risale al 2022 (quando i coefficienti in vigore furono promulgati) ed è basata sulla “tavola di sopravvivenza” rilevata dall’Istat l’anno prima. Più esattamente, è basata sui “tassi di sopravvivenza” rilevati per le età da 67 anni al limite teorico di 119. Nel seguito sono trascurati i tassi alle età superiori a 90 anni che incidono marginalmente sulla stima.

Sacrificando l’esattezza alla semplicità, il tasso a 67 anni è definibile come il quoziente fra i nati nel 1953 che hanno compiuto 68 anni nel 2021 e quelli che ne hanno compiuti 67 nel 2020. I primi sono il sottoinsieme sopravvissuto dei secondi, e il tasso misura quindi la ‘capacità’ dei nati nel 1953 di sopravvivere un anno al 67esimo compleanno. Analogamente, il tasso a 68 anni misura la capacità dei nati nel 1952 di sopravvivere un anno al 68esimo, quello a 69 misura la capacità dei nati nel 1951 di sopravvivere un anno al 69esimo, e così via fino all’ultimo tasso che misura la capacità dei nati nel 1930 di sopravvivere un anno al 90esimo.

Ma i nati nel 1957 nulla hanno a che fare coi nati fra il 1930 e il 1953. Eppure, i tassi di sopravvivenza di questi ultimi sono “mutuati” per stimare la loro vita residua nell’impossibilità di conoscere i veri tassi che sperimenteranno in futuro. Benché ignoti, i veri tassi supereranno di certo quelli mutuati, che sono quindi ‘obsoleti’. Nella riga 11 della tabella 1 è indicata la distanza minima di 4 anni (colonna G) e quella massima di 27 (colonna H) fra la coorte ‘mutuante’ (colonna B) e quelle ‘mutuatarie’ (colonne E e G). La distanza media di 15,5 anni (colonna I) è una rozza misura dell’obsolescenza.

Tabella 1 – obsolescenza dei coefficienti in vigore nel 2024

L’obsolescenza dei tassi si trasmette alla vita residua, errata in difetto, e quindi al coefficiente, errato in eccesso. La sopravalutazione di quest’ultimo genera pensioni superiori ai contributi versati che, da un lato, si traducono in “doni” ai pensionati, mentre, dall’altro, producono sbilanci fra la spesa pensionistica e il gettito contributivo, e quindi costi per la fiscalità generale chiamata a sanarli.

Obsolescenza ed età

Come cambia l’obsolescenza al diminuire dell’età al pensionamento? La domanda è rilevante perché la pensione di vecchiaia è l’eccezione anziché la regola. Infatti, nel 2022 le pensioni anticipate hanno sfiorato il 62 per cento di quelle liquidate ai lavoratori dipendenti. L’età dei beneficiari è stata di 61,55 anni in media, e inferiore a 60 anni nel 28 per cento dei casi (36 per cento escludendo i pubblici). I dati provvisori del 2023 confermano il quadro.

Per rispondere, si consideri la riga 4 della tabella, dedicata ai nati nel 1964 che vanno in pensione a 60 anni nel 2024. La loro vita residua è stimata sui tassi alle età fra 60 anni e 90 sperimentati nel 2021 dalle coorti nate fra il 1930 e il 1960. La distanza minima delle coorti mutuatarie dalla mutuante resta ferma a 4 anni mentre la massima sale a 34 facendo arrivare la media a 19. Perciò il coefficiente dei 60 anni è più sopravalutato rispetto a quello dei 67, e quindi responsabile di maggiori sbilanci che si traducono in extra‑costi per la fiscalità generale. L’altra faccia della medaglia è un iniquo vantaggio per chi va in pensione a 60 anni, destinatario di un dono più generoso di quello concesso a chi ci va a 67.

Nel complesso, la tabella 1 mostra che l’obsolescenza si aggrava al diminuire dell’età al pensionamento.

Le scelte svedesi

Nel più evoluto sistema contributivo svedese, dove i coefficienti sono differenziati per coorte, l’obsolescenza assume connotazioni parzialmente diverse, ma resta fermo che, per contenerla, occorre limitare inferiormente l’età al pensionamento.

La Svezia ha scelto di farlo senza rinunciare alla flessibilità. Infatti, i lavoratori svedesi possono andare in pensione fra 66 anni e 69. Entro tale fascia quadriennale, la libertà di scelta è pienamente garantita senza ostacoli all’italiana come le “finestre” e i requisiti riguardanti l’anzianità contributiva e la pensione maturate.

Tabella 2 – uscita dal mercato del lavoro in Svezia

Ogni forma di pensionamento anticipato è esclusa, a cominciare dalla pensione d’anzianità che è estranea alla tradizione previdenziale svedese. Tuttavia, fin dall’età di 63 anni, chiunque può accedere a una pensione provvisoria, meglio definibile come assegno di accompagnamento alla pensione vera e propria. Le annualità dell’assegno si configurano come prestiti a titolo oneroso che il beneficiario deve rimborsare mediante decurtazione del montante contributivo totalizzato al raggiungimento dell’età pensionabile minima, quando la pensione è infine liquidata in base al montante residuo. Il tasso d’interesse applicato è lo stesso che rivaluta i montanti contributivi in formazione. Non è la crescita (media quinquennale) del Pil come in Italia, bensì quella dei redditi da lavoro.

Dovendo essere rimborsato, l’assegno potrebbe avere l’importo liberamente scelto dal richiedente. Tuttavia, l’interesse pubblico è di evitare rimborsi eccessivi che lascino montanti incapaci di garantire pensionati autosufficienti. Perciò l’assegno è calcolato e perequato con le regole della pensione. In particolare, è calcolato moltiplicando il montante maturato dal richiedente per il coefficiente della sua età.

Una simulazione per l’Italia

In Italia, la trasformazione delle pensioni anticipate in assegni dovrebbe fare i conti con un sistema contributivo in mezzo al guado, dove alla pensione di chi ha cominciato a lavorare anteriormente alla riforma Dini concorrono una quota retributiva maturata prima e una contributiva maturata dopo.

Limitatamente a quest’ultima, la tabella 3 considera il signor Rossi andato in pensione anticipata a 63 anni esatti il 1° gennaio 2020. La colonna C reca la “pensione contributiva” (in realtà quota contributiva di pensione mista) percepita fino al 2024 compreso. La prima annualità è calcolata moltiplicando il coefficiente dei 60 anni in vigore nel 2020 per un montante contributivo assunto uguale a mille euro. Le successive sono ottenute applicando le perequazioni riservate alle pensioni fino a quattro volte il minimo.

La colonna D reca l’assegno in cui è ipoteticamente trasformata la pensione anticipata in colonna C percepita fino al 2023, seguito dalla pensione di vecchiaia ipoteticamente liquidata nel 2024. Quest’ultima è calcolata moltiplicando il coefficiente dei 67 anni (attualmente in vigore) per il montante originario di mille euro rivalutato secondo la crescita del Pil e decurtato degli assegni rivalutati allo stesso modo.

Lo scalino in discesa fra il 2023 e il 2024 è evitato in colonna E che simula un assegno uguale all’85 per cento (anziché al 100 per cento) della pensione anticipata.

Tabella 3 – simulazione di un assegno chiesto a 63 anni nel 2020

Naturalmente, anche la quota retributiva della pensione anticipata dovrebbe essere trasformata e inclusa nell’assegno, per poi riacquistare lo status di pensione all’età di vecchiaia. Anziché una trasformazione nominalistica a parità d’importo, sarebbe necessaria un’equa correzione attuariale che compensi la maggior durata del benefit complessivo (assegno + pensione). Del resto, la correzione avrebbe già dovuto riguardare la pensione anticipata a prescindere dalla presente proposta di trasformarla in assegno.

Progettare riforme intelligenti

La trasformazione in assegno della pensione anticipata può rimuoverne gli extra‑costi e le iniquità sopra spiegate. Potrebbe quindi preludere a una flessibilità a carattere universale che rada al suolo l’attuale foresta di requisiti anagrafico‑contributivi differenziati in base a condizioni soggettive opinabili, come la data e l’età d’inizio dell’attività lavorativa, l’usura o la gravosità del lavoro svolto, l’inabilità propria o dei familiari, la disoccupazione, il genere, il numero dei figli e chi più ne ha più ne metta. I requisiti richiesti dall’assegno universale dovrebbero essere un’anzianità contributiva sufficiente a garantirne l’adeguatezza e un’età sufficiente a limitarne la durata onde prevenire rimborsi eccessivi, forieri di scalini fra l’assegno stesso e la successiva pensione.

Su tale sentiero virtuoso si è incamminata Inarcassa (cassa autonoma degli ingegneri e architetti), il cui sistema contributivo supera quello pubblico anche sotto altri aspetti. Per mettere ordine in quest’ultimo, non servono governi “ragionieri”. Occorre invece alzare lo sguardo oltre la successiva finanziaria per progettare riforme intelligenti e, all’occorrenza, audaci, cioè pronte a farsi carico di costi recuperabili nel lungo periodo. Forse l’Europa saprebbe riconoscere l’intelligenza e perdonare l’audacia.