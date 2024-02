Tra il 2021 e il 2022 la ricchezza netta aggregata delle famiglie italiane è diminuita del 12,5 per cento in termini reali a causa dell’inflazione. Ma le perdite non sono uguali per tutti: uno studio che prende in considerazione la distribuzione congiunta di ricchezza e reddito mostra che i nuclei familiari con bassa ricchezza netta e alto reddito hanno ottenuto guadagni, grazie alla riduzione del valore reale dei loro debiti, mentre gli altri hanno registrato forti perdite. La gran parte dei rapporti di lavoro continua a essere regolata dai contratti collettivi nazionali siglati dai sindacati confederali. Ma un’analisi condotta sulla città metropolitana di Milano, attraverso i dati delle comunicazioni obbligatorie di avviamento, indica una crescita dei Ccnl “pirata” nelle occupazioni più faticose e a più alto tasso di sostituibilità, come pulizie, facchinaggio e guardiania. Introdotto nel 2005, l’European Emission Trading System è il più grande sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra al mondo. I proventi contribuiscono a finanziare la transizione ecologica e oggi i prezzi dei permessi di emissione hanno raggiunto un livello che rende efficace il meccanismo. L’obiettivo per il 2030 è la riduzione del 62 per cento delle emissioni europee rispetto al 2005. La Sicilia torna all’elezione diretta dei rappresentanti di città metropolitane e liberi consorzi comunali. Il governo nazionale ha già lasciato intendere che non si opporrà alla norma regionale. Tuttavia, è prevedibile che una questione di costituzionalità verrà comunque sollevata, visto che la legge Delrio prevede l’elezione di secondo grado per gli enti intermedi.

