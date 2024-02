La riforma del Patto di stabilità e crescita avrebbe dovuto portare a regole fiscali più semplici e capaci di favorire la crescita economica dell’Eurozona. Invece, nell’intesa raggiunta a dicembre, sembra prevalere di nuovo la logica “ragionieristica”, con clausole rigide da ottemperare. Mancanza di sanzioni per le scadenze non rispettate e frammentazione dei progetti sono i principali ostacoli a un utilizzo efficiente delle risorse dei fondi nazionali di sviluppo e coesione. Il definanziamento degli interventi programmati e non attuati potrebbe essere una soluzione. Benché il grado di liberalizzazione del mercato italiano del trasporto aereo sia alto, la Commissione europea ha deciso di sottoporre l’accordo Ita-Lufthansa a una seconda fase di verifica della sua compatibilità con le norme europee sulle concentrazioni. La questione rimanda all’assenza in Europa di un’Autorità antitrust indipendente. L’atteggiamento verso i rifugiati non è sempre lo stesso, cambia a seconda della loro provenienza e della vicinanza culturale ed etnica con la popolazione che li accoglie. Lo suggerisce l’aneddotica e ora lo confermano i risultati di un’indagine su un campione di residenti in Italia, chiamati a fare una donazione per italiani vittime di violenza, profughi dall’Ucraina e profughi dall’Africa.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Pubblichiamo in questa occasione una serie di grafici sulla ricchezza e i redditi delle famiglie italiane. Quale l’evoluzione nel tempo? Quali le differenze con l’Europa?