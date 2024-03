In vista dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, lavoce.info ha lanciato la call #autriciperlavoce, per dare sempre più spazio alle voci delle autrici e alla varietà dei temi di cui si occupano. Proseguiamo la pubblicazione di articoli di chi ha risposto al nostro invito. L’Italia ha uno dei più bassi tassi di fecondità in Europa. D’altra parte, ha anche il più alto tasso di contratti di lavoro a tempo determinato, diffusi in particolare fra le lavoratrici e nella fascia di età 25-34 anni. Una analisi su dati Inps mostra che favorire le opportunità per le donne di ottenere contratti a tempo indeterminato avrebbe effetti positivi sulle scelte di maternità, innestando un circolo virtuoso che ridurrebbe gli svantaggi lavorativi associati alla nascita di figli. Un gruppo di paesi Ue ha fatto saltare il tavolo dei negoziati sulla direttiva europea per la protezione dei lavoratori delle piattaforme digitali. Ora potrebbero essere i sindacati europei a prendere l’iniziativa, proponendo le linee guida per la protezione della categoria attraverso un accordo quadro europeo. Per affrontare le sfide determinate dalla diffusione dell’intelligenza artificiale non bastano le norme. Serve un investimento per rafforzare le competenze, sia quelle dei professionisti che sviluppano e utilizzano le tecnologie, sia quelle dei cittadini, in modo da accrescere la loro capacità critica. Pochi sono disponibili a rinunciare allo smartphone anche quando sono ben consapevoli che l’uso prolungato dei social media può avere conseguenze negative sul benessere mentale. Uno studio sottolinea l’importanza dell’educazione all’utilizzo corretto del mondo digitale, soprattutto per i più giovani, cosicché la tecnologia possa essere un alleato del percorso di crescita. Dopo le turbolenze del 2020-2022, i mercati delle materie prime sono tornati alla normalità. Spiccano però due eccezioni: il caffè e il cacao. Dovuti a ragioni diverse, i rincari dei due materiali di base potrebbero trasformarsi in aumenti di prezzo per il consumatore finale.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.