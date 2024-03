Approvato dal Consiglio dei ministri un nuovo decreto legislativo per l’attuazione della delega fiscale: si occupa del riordino della riscossione delle imposte non pagate, un problema serio per il nostro paese. Il decreto non sembra però affrontare la questione principale: la mancanza di una strategia nella gestione dei debiti fiscali accumulati, limitandosi alla cancellazione automatica delle cartelle inevase dopo dieci anni. Una forte impennata nell’autunno 2022 e poi una rapida discesa, tanto che a febbraio 2024 l’inflazione in Italia è una delle più basse in Europa. Ma se guardiamo il dato del settore dei servizi la situazione cambia, segno che l’inflazione fondamentale si mantiene alta. Di conseguenza, per ora, non è possibile pensare a un taglio dei tassi di interesse. La “tessera sanitaria a punti” proposta dalla Regione Lombardia potrebbe rivelarsi una buona idea. I problemi legati alla privacy dei cittadini possono essere risolti, mentre coinvolgere nei programmi di prevenzione di malattie fasce più ampie di popolazione contribuisce a una riduzione delle disuguaglianze in tema di salute. Entro la fine dell’anno si terranno in Gran Bretagna le elezioni politiche. Se il partito conservatore va verso una sconfitta annunciata per l’incapacità del governo Sunak di rimediare ai fallimenti dei suoi predecessori, la situazione non è rosea neanche per i laburisti. Per loro il pericolo è soprattutto l’astensione: rischiano infatti di trovarsi a governare in una situazione complessa con una maggioranza risicata. Non c’è partita nel derby Milan-Inter del bilancio societario: vincono i rossoneri. Grazie a una gestione aziendale chiara, la società rossonera chiude il 2023 con un utile di bilancio. E sulla solidità dei conti è possibile costruire un progetto sportivo vincente.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.