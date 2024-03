Le tecnologie offrono notevoli possibilità di evoluzione e sviluppo al sistema universitario. A patto che le università telematiche rispettino gli stessi standard di qualità di quelle tradizionali. Per questo è necessario introdurre criteri rigorosi per l’accreditamento. A partire da un corpo docente meno precario e da un rapporto adeguato tra il numero degli studenti e quello di professori e ricercatori. Dare le competenze richieste dal mercato del lavoro a giovani e adulti: è il compito dell’istruzione e formazione professionale. In un mercato unico come quello europeo servirebbe allora un sistema formativo quanto più omogeneo possibile, che superi le differenze attuali per adottare le esperienze migliori. Il decreto “Pnrr quater” chiarisce meglio le conseguenze sulla finanza pubblica della riformulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Prevede una rimodulazione complessiva delle risorse per gli investimenti disponibili per il prossimo triennio, anche attraverso lo spostamento di risorse dalle opere pubbliche ai sussidi alle imprese. Il 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell’acqua. Il tema di quest’anno – “Acqua per la pace” – si può leggere anche come un invito a rafforzare la partecipazione dei cittadini alle scelte sulla gestione idrica. Solo così aumenta la consapevolezza dell’opinione pubblica sulla necessità di proteggere una risorsa sempre più fragile.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.