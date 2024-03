Il Superbonus continua a pesare sui conti dello stato. Il governo ha così deciso di ricorrere a un nuovo decreto legge, dopo quello di febbraio, per limitare la possibilità di cessione del credito. La stretta sembra colpire i contribuenti più deboli: i residenti nelle case Iacp e, in una prima versione del provvedimento già corretta, quelli nelle aree terremotate. Ancora salvi, invece i condomini, anche quando si tratta di seconde abitazioni. I social media amplificano o ridimensionano la violenza contro le donne? Uno studio dell’Istat mostra che, seppure di poco, l’indignazione prevale sul linguaggio di odio. Ma conferma pure una diffusa cultura permeata da stereotipi di genere. I big data possono aiutare a comprendere e monitorare un fenomeno in continua evoluzione. Una bella sorpresa arriva invece dall’analisi dell’attività su Twitter-X delle donne impegnate in politica: sono infatti molto presenti e ben connesse a colleghi e colleghe. I loro interventi, poi, non restano confinati negli ambiti tradizionalmente considerati “femminili”, come invece avviene spesso in Parlamento. Con il via libera al decreto attuativo, la riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti è definitivamente approvata. Il problema è che i punti qualificanti della legge delega sono stati svuotati nella sostanza e il riordino complessivo del settore è rinviato a data da destinarsi.

La redazione augura buona Pasqua ai lettori. La prossima newsletter de lavoce.info uscirà venerdì 5 aprile. Durante il periodo pasquale continueremo comunque ad aggiornare il sito con nuovi articoli.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.