In Corea del Sud l’opposizione ha vinto le elezioni con un programma elettorale basato su una maggiore apertura dei mercati e dei confini del paese. Il paese è sì molto legato alle tradizioni, ma ha anche un’alta scolarità ed è attento all’ambiente.

I risultati delle elezioni

Lo spoglio elettorale degli ultimi giorni in Corea del Sud ha registrato la vittoria del partito democratico d’opposizione sui conservatori al governo, che ora dovranno cercare di ricomporre una difficile maggioranza in Parlamento. Il risultato arriva dopo mesi di critiche nei confronti dell’attuale presidente Yoon Suk-yeol e non solo per il cosiddetto “scandalo Dior” che ha coinvolto la first lady, una giovane imprenditrice, che avrebbe accettato un costoso regalo griffato, dal valore di tre milioni di won, equivalente a circa 2 mila euro, mentre la legge sudcoreana impone ai funzionari pubblici di rifiutare regali che superino il valore di 1 milione di won.

Il risultato sembra invece più collegato alla recente impennata dei prezzi e quindi al cosiddetto “cipollotto gate”. A metà marzo, il presidente Yoon, durante una sua visita in un supermercato, per conquistare il sostegno pubblico, aveva definito come “ragionevole” il prezzo di 875 won (circa 60 centesimi di euro) per un fascio di cipollotti. L’opposizione aveva però fatto notare che il prezzo così basso era dovuto a un sussidio governativo ad hoc, mentre il costo effettivo a Seul risultava di gran lunga più alto, intorno ai 4 mila won.

Un paese tradizionale in cerca di cambiamento

Sorprende la sconfitta elettorale dei conservatori perché a prima vista la Corea del Sud appare un paese nazionalista. Circolano poche auto straniere e per strada c’è una gran varietà di modelli Hyundai e Kia; nelle case, nei bar, nei ristoranti si vedono solamente televisori e apparecchi per l’aria condizionata di marca LG; nelle mani dei coreani ci sono per lo più telefonini Samsung Galaxy, con tutti i loro accessori venduti ovunque. Il fatto che queste aziende siano orgogliosamente coreane colpisce ancora di più se si pensa al dibattito attuale in Italia sul caso Stellantis.

Un altro aspetto che colpisce al primo impatto è che le persone che si vedono in giro sono praticamente tutte coreane, tranne poche eccezioni, soprattutto turisti: la Corea ha infatti rigidissime politiche di immigrazione che hanno consentito finora di controllare i flussi in entrata.

Ma lo status quo non soddisfa i coreani che hanno premiato l’opposizione, che ha condotto un’aggressiva campagna elettorale proprio sui vantaggi di una maggiore apertura dei mercati alla concorrenza e di una maggiore apertura dei confini del paese, anche per contrastare il calo demografico che nel 2023 ha visto il tasso di natalità scendere ai minimi storici.

E la sorpresa è ancora più grande se si pensa che il presidente in carica poteva vantare positivi dati economici: infatti, i dati per il 2024 registrano un aumento del Pil del 2,2 per cento, in miglioramento rispetto al 2023 (1,4 per cento).

La scelta di cambiamento viene da una popolazione con uno dei livelli di istruzione più alti al mondo. Infatti, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso la Corea del Sud ha sempre investito nel sistema dell’istruzione, dalle scuole elementari fino all’università. E gli effetti si vedono: nel 2023 la percentuale di persone adulte con un livello di istruzione terziaria (laurea e oltre) è di circa il 50 per cento (contro il circa 20 per cento dell’Italia). Ancora, per quanto riguarda la spesa in ricerca e sviluppo sul Pil, la Corea è tra i primi paesi al mondo e si avvicina al 5 per cento (contro l’1,5 per cento dell’Italia).

È una scelta di cambiamento che arriva da una popolazione che mostra un grande rispetto per la natura, che si tramuta in molto “verde”, in spazi pubblici all’aperto curatissimi e a disposizione di tutti. Basti ricordare che lo scorso 5 aprile è stato celebrato il cosiddetto Sikmogil Arbor Day (식목일), la festa nazionale che dal 1946 invita le persone a piantare nuovi alberi e le strade, come ogni anno, sono state invase da famiglie con in mano piante e arnesi da giardinaggio.

Ancora una volta questo paese sorprende. E anche se la Corea del Sud viene considerata “l’Italia dell’Asia”, le differenze con il nostro paese sono evidenti. Alla fine, come in un vecchio ricordo calcistico, la Corea riesce a battere l’Italia.