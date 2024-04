Introdotto dalla riforma fiscale, il contraddittorio preventivo obbligatorio vorrebbe rendere meno conflittuale il rapporto tra contribuente e fisco, ridurre i tempi dell’accertamento ed evitare contenziosi. Il problema nasce quando questo strumento è utilizzato per ottenere informazioni che l’amministrazione non ha, perché così le conclusioni dell’istruttoria finiscono per essere condizionate dalle affermazioni del contribuente stesso. A sorpresa, e forse per colpa di un “cipollotto gate”, in Corea del Sud il partito conservatore del premier uscente è stato sconfitto alle elezioni dal partito democratico. Nonostante i buoni risultati economici ottenuti dal governo, i coreani sembrano insoddisfatti dello status quo e hanno premiato l’opposizione, che promette una maggiore apertura sia dei mercati sia dei confini del paese, anche per contrastare il calo demografico. Il tirocinio è un’esperienza fondamentale per l’ingresso nel mercato del lavoro di moltissimi giovani (e meno giovani) europei. Come migliorarlo? La Commissione europea ha da poco presentato una proposta di direttiva incentrata sul tema della qualità, sotto il profilo della retribuzione e dell’apprendimento. Che siano i due punti cruciali anche per il nostro paese lo si ricava dai risultati dell’ultimo Rapporto di monitoraggio realizzato da Anpal e Inapp. Mentre Milano accoglie la folla di turisti e buyer nella settimana del “Salone del mobile”, è difficile dire se il turismo in Italia sia o meno un settore in salute. Mancano infatti dati che permettano di dar conto del suo valore economico complessivo. Dalle statistiche ufficiali emergono però due elementi: i flussi turistici non sono ancora tornati sui livelli pre-Covid e persiste una eccessiva stagionalità.

Da sabato 13 aprile è in edicola e sul web il primo numero di eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri. eco vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero è dedicata alle statistiche diffuse dal governo cinese sull’andamento dell’economia del gigante asiatico.

