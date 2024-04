Le elezioni regionali in Basilicata del 21 e 22 aprile confermano tendenze già viste nella lunga e non ancora conclusa maratona di rinnovi di consigli regionali del 2024. Continua a crescere l’astensione. E quando si presenta compatto, il centrodestra vince. Il “campo largo”, invece, stenta a decollare. Qualcosa potrebbe cambiare dopo le Europee, quando le difficoltà della finanza pubblica potrebbero costringere il governo a misure impopolari. Per realizzare l’auspicata razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario italiano arriva una nuova proposta: l’introduzione di un’imposta unica sul patrimonio, che dovrebbe sostituire tutte le altre, Irpef compresa. Una simulazione suggerisce che garantirebbe maggiore progressività, contribuirebbe a ridurre la disuguaglianza e limiterebbe elusione ed evasione. Le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vinicoli hanno contribuito a tutelare la qualità di alcune produzioni e a favorire lo sviluppo economico dei territori. Ora uno studio sul settore vitivinicolo mostra che la probabilità di ottenere la certificazione IG per un prodotto locale è influenzata dal luogo di nascita dei membri del consiglio regionale. Il rischio è di minare la credibilità di tutto il sistema. Per il successivo percorso nel mondo del lavoro, la scelta del corso di laurea può rivelarsi altrettanto importante di quella se iscriversi o meno all’università. Vale in particolare per le ragazze, che ancora troppo spesso non optano per le lauree Stem. Secondo uno studio, la vicinanza al luogo di residenza di una sede universitaria che offra questo tipo di studi potrebbe cambiare la situazione. La revisione del Pnrr è stata giustificata con la difficoltà dei comuni a rispettare i tempi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano. Ma l’analisi delle modifiche rivela che tanti dei progetti medio-piccoli non avevano accumulato ritardi. Peraltro, una valutazione complessiva degli effetti della rimodulazione sui territori non è per il momento possibile perché non è ancora definita. In anteprima per i nostri lettori pubblichiamo un estratto dall’intervista a Romano Prodi contenuta nel libro L’Italia al bivio. Classi dirigenti alla prova del cambiamento 1992–2022, curato da Franco Amatori, Pietro Modiano e Edoardo Reviglio.

