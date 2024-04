Un’imposta unica sul patrimonio, al posto di Irpef e altre imposizioni patrimoniali, produrrebbe molti vantaggi. La drastica semplificazione del sistema sarebbe accompagnata da una maggiore progressività e dalla riduzione di elusione ed evasione.

Per la semplificazione del sistema

Da molto tempo la riforma fiscale è al centro del dibattito politico ed economico del nostro paese. Sul tema sono stati prodotti accurati documenti che evidenziano, quasi unanimemente, l’urgente necessità di “razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento”.

I recenti interventi del governo sembrano concentrarsi su questi punti, impostando una graduale revisione dell’Irpef (aliquote e scaglioni) e dando spazio all’introduzione di soluzioni digitali, quali il potenziamento delle dichiarazioni precompilate. Viene inoltre promossa una sempre più ampia diffusione delle transazioni elettroniche, nella convinzione che possa efficacemente contrastare pratiche di elusione o evasione fiscale.

Qui si propone una prospettiva completamente diversa, ovvero l’introduzione, in luogo dell’Irpef e delle altre imposte patrimoniali esistenti, di un’imposta unica sul patrimonio (Iup), con soglia di esenzione correlata alla linea di povertà e aliquota del 3,7 per cento. Partendo dai più recenti dati disponibili, si mostra come una Iup così concepita non avrebbe effetti devastanti sul bilancio statale e potrebbe, al contrario, smobilizzare importanti risorse a favore di circa i tre quarti dei contribuenti italiani.

Gettito fiscale, reddito e patrimonio

Il caso di studio considerato prende come riferimento i dati sulle entrate fiscali dello stato del 2022 (tabella 1). Si ipotizza la copertura, per mezzo della Iup, di tutte le entrate dirette (tranne Ires) e delle entrate legate agli enti locali (inclusa Irap), per un totale di circa 315 miliardi di euro.

Il valore della soglia di esenzione viene fissato in 47 mila euro considerate le più recenti stime della Banca d’Italia sulla ricchezza nazionale e a piena copertura delle voci suddette, l’aliquota è fissata al 3,7 per cento.

La tabella 2, derivata da un articolato dossier parlamentare, mostra la situazione del gettito. Su poco più di 40 milioni di contribuenti censiti in Italia, circa il 41 per cento ha un reddito inferiore a 15 mila euro; i contribuenti appartenenti a questa fascia generano un flusso Irpef, al netto di oneri deducibili e detrazioni, pari a circa il 3,6 per cento del gettito totale. La tabella mostra la situazione anche per ulteriori quattro fasce di contribuenti, caratterizzate da redditi via via crescenti.

Per stimare il gettito potenziale della Iup e compararlo con la situazione attuale, è necessario definire il rapporto tra fasce di reddito e distribuzione della ricchezza. Un aiuto viene da un recente studio che fotografa la distribuzione di ricchezza complessiva in relazione a sei percentili di popolazione, dalle fasce più povere a quelle più ricche.

La tabella 3 riprende, a sinistra, i dati disponibili; sulla parte destra, le sei fasce percentili sono state rielaborate tramite interpolazione lineare al fine di riassegnare la corretta quota di ricchezza alle cinque fasce di prelievo fiscale precedentemente citate. Con tutte le cautele del caso, i contribuenti della prima fascia risultano detenere una ricchezza superiore al rispettivo livello di contribuzione, presumibile conseguenza di un diffuso patrimonio immobiliare. Per la seconda fascia, il rapporto si inverte. Per quelle restanti le differenze sono limitate, in difetto o eccesso, segno di una sostanziale corrispondenza tra ricchezza e gettito fiscale.

Stima dell’effetto della Iup

La tabella 4 mostra l’effetto della Iup. Più precisamente, a sinistra viene calcolato il valore del patrimonio medio pro capite (per fascia) e, al centro, l’imposta media risultante. A destra, a titolo di confronto, viene calcolata la corrispondente imposta pro capite a parità di gettito, utilizzando le proiezioni percentuali della tabella 2.

L’applicazione della Iup porta a una drastica riduzione dell’imposta media nelle prime due fasce di reddito, spostando “sensibilmente” il carico fiscale sulle fasce più abbienti. Tuttavia, l’imposta non risulta ugualmente punitiva per tutti questi contribuenti: manifesta i suoi effetti negativi in presenza di patrimoni particolarmente consistenti rispetto al reddito (più precisamente superiori a circa 15 volte il Ral), ovvero in presenza di ricchezza immobilizzata o accumulata che non ne genera di nuova.

Il cambio di paradigma

Le profonde disuguaglianze sociali che si sono manifestate nel corso degli ultimi anni hanno stimolato un rinnovato dibattito sulla tassazione della ricchezza, un approccio tanto antico quanto vituperato, principalmente per l’esistenza nel nostro paese di un patrimonio immobiliare diffuso. Invero, le imposte sul patrimonio esistono da molto tempo e sono utilizzate nel nostro come in quasi tutti i paesi avanzati. Tuttavia, anche quando caratterizzate da soglie di esenzione, vengono spesso proposte come integrative ad altre forme di tassazione diretta. Le ragioni sono principalmente legate a problemi di liquidità (i patrimoni non sono sempre facilmente monetizzabili) e all’idea che non sia strategicamente opportuno aggredire direttamente capitali potenzialmente produttivi, preferendo quindi una tassazione del reddito da lavoro e da capitale. Ma non vi sono dubbi sul fatto che una tassazione del reddito sia assai più difficile da accertare e che i capitali non siano spesso così produttivi come si immagina.

Una tassazione pura della ricchezza, sostitutiva di ogni altra forma di tassazione diretta, prefigurerebbe una più radicale semplificazione del sistema fiscale; inoltre, se ben attuata per mezzo di banche dati di pubblico servizio (catasto, anagrafe dei rapporti finanziari, Pra, Ran, Atcn) potrebbe fondarsi su una base imponibile certa e contribuire a una profonda automazione dei meccanismi impositivi. Come dimostrato da studi documentati, una Iup garantirebbe maggiore progressività nella tassazione (la ricchezza è più concentrata rispetto ai redditi) e porterebbe alla riduzione di un’accumulazione eccessiva di beni, in aderenza al dettato costituzionale.

Se poi si guarda alla tabella 4, si può ipotizzare che circa i tre quarti dei contribuenti totali (oltre 31 milioni) trarrebbero un sicuro vantaggio dal cambiamento di paradigma.

I limiti legati a una fiscalità puramente patrimoniale sarebbero principalmente connessi ad alcuni elementi: difficoltà nella valorizzazione dei beni, elasticità della base imponibile e potenziale evasione, effetti economici indotti. Sul primo aspetto va osservato che banche dati di pubblico servizio e meccanismi collaudati di valorizzazione e aggiornamento (ad esempio per le aziende non quotate o per i beni immobiliari) già esistono e potrebbero essere risolutivi. Ovviamente, resterebbero numerosi i beni difficilmente assoggettabili a tassazione (contante, preziosi, opere d’arte); per alcuni potrebbe quindi essere ragionevole l’istituzione di apposite banche dati.

Più complessa risulta la questione della base imponibile, poiché una discreta elasticità è stata dimostrata in vari stati europei e poiché permangono elementi di competizione fiscale tra paesi che amplificano il fenomeno. Un approccio meno dipendente dalla residenza fiscale (ad esempio ancorato in qualche misura alla cittadinanza) potrebbe perciò risultare di estremo interesse. Inoltre, i fenomeni più preoccupanti di evasione sono stati osservati in relazione a particolari situazioni di esenzione: una loro radicale eliminazione sarebbe auspicabile e probabilmente sufficiente a limitare l’erosione della base imponibile e a garantire un gettito certo.

Per quanto riguarda infine la generazione di effetti economici indesiderati, potrebbe essere significativa solo nell’ambito di mercati molto ristretti. Di converso, l’applicazione della Iup darebbe nuovo valore al lavoro, favorirebbe un aumento della produttività e rafforzerebbe la propensione all’innovazione (proprio per l’effetto negativo dell’imposta sulla ricchezza immobilizzata o accumulata che non genera nuova ricchezza).

In sintesi, una Iup non solo aprirebbe la strada a una reale automazione e semplificazione dei meccanismi impositivi, favorendo una radicale rivoluzione dei rapporti tra stato e cittadini e riducendo i margini di elusione ed evasione, ma consentirebbe anche una vera pacificazione nazionale sul tema fiscale, la definitiva chiusura della stagione dei bonus, delle esenzioni e dei condoni, la tombale definizione del pluriennale contenzioso tra lavoratori dipendenti e autonomi. E qualora accompagnata da un’analoga revisione delle imposte indirette e societarie, potrebbe contribuire a un pieno rilancio di questo paese, a renderlo più vivo, più giovane, più felice.