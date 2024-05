Il governo annuncia il “bonus Befana 2025” per le famiglie monoreddito con figli. Intanto, è alla ricerca di risorse per rifinanziare le misure del 2024, dalla riforma dell’Irpef alla decontribuzione per i lavoratori dipendenti. Un compito complesso, anche perché la gestione anno per anno della finanza pubblica è in contrasto con il nuovo Patto di stabilità, che si fonda su una programmazione di medio termine. L’8 e 9 giugno andremo alle urne per eleggere il Parlamento europeo. Nel corso del mese di maggio, lavoce.info pubblicherà una serie di articoli per approfondire tematiche cruciali per le politiche europee. Iniziamo con l’analizzare le conseguenze del nuovo Patto sull’immigrazione e l’asilo, che appare lontano dal proporre una soluzione comunitaria alla questione, mantenendo allo stesso tempo la protezione dei diritti umani. Il Parlamento europeo ha da poco varato un pacchetto di riforme del mercato elettrico. Nasce sull’onda del “caro-bollette” e, nel favorire le fonti rinnovabili, sembra delineare un ruolo più forte per le decisioni amministrative, a scapito del modello di mercato. Il disegno finale dipenderà da come gli stati utilizzeranno la discrezionalità che la riforma lascia sul recepimento delle nuove regole. Secondo i sondaggi, alle elezioni europee ci sarà una crescita dei partititi populisti. Ma sull’idea dell’esistenza di un conflitto di fondo fra popolo ed élite si possono declinare varie versioni di populismo, di destra e di sinistra. Se la tattica per ottenere consenso è la stessa, cambiano poi profondamente le strategie di governo.

È in edicola e sul web il numero di aprile di eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri. eco vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero è dedicata alle statistiche diffuse dal governo cinese sull’andamento dell’economia del gigante asiatico.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!