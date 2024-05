Con la stagione estiva alle porte, la questione delle concessioni balneari continua a tenere banco. Come ha ribadito anche l’ultima sentenza del Consiglio di stato, agli stabilimenti balneari va applicata senza ulteriori proroghe la direttiva servizi. D’altra parte, non appare convincente neanche la misurazione delle aree libere effettuata dal governo per dimostrare che la risorsa “accesso al mare” non è scarsa o l’esonero perché società senza scopo di lucro. Federal Reserve e Bank of England hanno annunciato da tempo quali saranno le caratteristiche della gestione operativa della politica monetaria che attueranno nella “nuova normalità”. La Banca centrale europea, invece, mantiene una certa ambiguità tra un sistema dove l’eccesso di liquidità è creato dalla domanda e uno dove è creato dall’offerta. La globalizzazione così come l’abbiamo conosciuta negli ultimi trent’anni sembra arrivata alla fine. Un libro di Marco Magnani prefigura scenari futuri con una forte regionalizzazione degli scambi, fondata più sulla politica che sull’economia, in un quadro di instabilità delle relazioni internazionali. I motivi di speranza si concentrano sulla capacità delle democrazie liberali di promuovere i propri valori.

È in edicola e sul web il numero di aprile di eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri. eco vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”: in questo numero è dedicata alle statistiche diffuse dal governo cinese sull’andamento dell’economia del gigante asiatico.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

