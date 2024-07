Dopo il secondo turno delle elezioni amministrative, alcuni esponenti della maggioranza hanno lanciato l’idea di modificare la legge elettorale a doppio turno per l’elezione dei sindaci nei comuni con più di 15 mila abitanti, abbassando al 40 per cento il quorum per la vittoria al primo turno. Se la proposta fosse congegnata in modo da favorire la partecipazione al voto, potrebbe essere un’ipotesi da discutere. Il ministero dell’Istruzione ha cambiato le regole per accedere ai fondi Pnrr destinati ad aumentare la disponibilità di posti negli asili nido. Eppure, diversi comuni inclusi nell’elenco di quelli che hanno particolare necessità di introdurre o rafforzare il servizio hanno comunque rinunciato ai fondi. A quasi 3 milioni di imprenditori e liberi professionisti è capitato spesso di pagare una mazzetta per ottenere alcuni servizi: la corruzione è ancora diffusa in Italia, ritenuta quasi inevitabile dai cittadini. Lo si ricava dai risultati di un’indagine Istat sulla risposta delle famiglie italiane a esperienze vissute. La buona notizia è che la stragrande maggioranza degli intervistati pensa che sia un fenomeno dannoso per la società. La situazione geopolitica più instabile ha riaperto la discussione sulla reintroduzione del servizio militare obbligatorio. Diverse ricerche suggeriscono però che la leva ha effetti negativi sia per le prospettive personali dei richiamati, sia per quelle dell’intera società. E non è neanche sicuro che garantisca la formazione militare necessaria a un esercito moderno.

“L’Europa oltre le elezioni” è il titolo dell’e-book nel quale abbiamo riunito gli articoli su tematiche europee pubblicati di recente su lavoce.info. Affrontano temi come politiche energetiche e ambientali, immigrazione, Patto di stabilità, decisioni di politica monetaria, riforma del MES e molto altro. Una sezione introduttiva esplora le tendenze elettorali e le percezioni dei cittadini europei riguardo il futuro dell’Europa. Lo proponiamo ai lettori perché possano trovarvi informazioni utili per comprendere le problematiche che l’Unione dovrà affrontare nei prossimi anni.

