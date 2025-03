Le minacce di Donald Trump stanno diventando realtà: dopo i dazisu alluminio, ferro e acciaio europei, ora è la volta del settore dell’automobile. In un documento redatto per il Parlamento europeo proprio per valutare le conseguenze delle tariffe Usa, si pecca forse di ottimismo. Non si tiene infatti conto di alcuni “effetti collaterali” della politica delle tariffe, come una possibile guerra valutaria e il rafforzarsi della diffidenza verso la globalizzazione. Il primo decreto attuativo della legge delega sulla non autosufficienza fa passi indietro su alcuni dei suoi punti chiave: i servizi domiciliari, quelli residenziali e l’indennità di accompagnamento. Sembra quasi che la riforma non sia più tra le priorità della politica, nonostante l’invecchiamento della popolazione. Un intervento legislativo sembra comunque necessario per fare chiarezza sulla compartecipazione delle famiglie sulle rette delle Rsa. Alcune sentenze di tribunali hanno infatti riconosciuto a singoli malati di Alzheimer il diritto alla totale gratuità, mettendo in difficoltà i bilanci della sanità regionale, ma anche rischiando di creare disparità con gli anziani curati a domicilio. La creazione delle monete digitali apre nuove possibilità: si può sviluppare una concorrenza valutaria che darà ai cittadini del mondo la libertà di scegliere quale valuta usare, restituendo alla moneta la sua natura originaria di istituzione di cooperazione spontanea.

