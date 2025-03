Le tariffe danneggiano l’economia. Ma il rapporto al Parlamento europeo di un gruppo di esperti giunge a conclusioni forse troppo ottimistiche su quelle imposte dall’amministrazione Trump perché non tiene conto di possibili effetti collaterali.

Le tariffe limitano la crescita

Nel 1961 l’economista canadese Robert Mundell, premio Nobel e grande amante della Toscana, dove possedeva un magnifico palazzo rinascimentale vicino a Siena, scrisse un breve articolo destinato a entrare in tutti i manuali e a influenzare le politiche economiche per oltre mezzo secolo.

Riprendendo le ipotesi keynesiane, Mundell mostra come in un mondo a tassi di cambio flessibili sia le politiche monetarie che quelle fiscali risultino particolarmente efficaci. Sotto le stesse ipotesi, le politiche commerciali (tariffe e sussidi) perdono, invece, molta della loro efficacia in termini di stimolo alla crescita e miglioramento dei conti con l’estero. Anzi, in presenza di cambi flessibili, l’introduzione di tariffe all’importazione riduce il reddito e l’occupazione e non ha effetti rilevanti sulla bilancia dei pagamenti. Infatti, in questo caso le politiche commerciali determinano una rivalutazione del tasso di cambio, danneggiando la competitività del paese.

Il messaggio di Mundell era chiaro: se i governi vogliono stimolare l’occupazione devono agire attraverso politiche monetarie e fiscali, mentre è meglio che lascino perdere le politiche commerciali. Questo è stato il “Washington consensus” per più di sessanta anni.

Il modello di Mundell è stato poi rivisitato da molti economisti, tra cui Paul Krugman nel 1982, e stimato infinite volte: ci piace qui citare il lavoro di tre economisti italiani: Alessandro Barattieri, Matteo Cacciatore e Fabio Ghironi. Le conclusioni sono simili: le tariffe all’importazione danneggiano la crescita, generano maggiore inflazione e producono scarsi effetti positivi sui conti con l’estero del paese che le impone.

Il rapporto del gruppo di esperti

Sulla base di queste e di altre stime, un recente rapporto preparato per il Parlamento europeo da un gruppo di esperti giunge a conclusioni relativamente ottimistiche sugli effetti delle politiche protezionistiche portate avanti dall’amministrazione Trump. Se lasciamo svalutare l’euro, la politica monetaria della Bce si mostra accomodante e non si introducono ritorsioni tariffarie, le tariffe all’importazione di Trump non dovrebbero avere conseguenze troppo pesanti sulle economie europee. Certo bisognerà favorire l’apertura verso mercati terzi e prestare attenzione al fatto che le merci cinesi, che con l’imposizione di tariffe faticano a essere vendute negli Usa, si riversino a prezzi stracciati in Europa. Ma anche in questo caso il tasso di cambio può aiutare a gestire la situazione.

Il problema di questo approccio è che il tasso di cambio è una variabile difficile da controllare in un sistema finanziario aperto. D’altro canto, gli Stati Uniti sembrano anch’essi intenzionati e interessati a lasciar svalutare la propria moneta. Innanzitutto, Donald Trump ha più volte chiesto alla Fed di rilassare la sua politica monetaria, mentre Stephen Miran, responsabile del Council of Economic Advisers, ha addirittura elaborato un piano che prevede una drastica riduzione del valore del dollaro in una sorta di riedizione dell’accordo del Plaza del 1985. È il così detto “Mara-Lago Accord”.

Forse, la ragione più importante per cui la moneta americana è destinata a svalutarsi è che ben presto il rallentamento dell’economia americana indurrà la Fed a ridurre i tassi d’interesse. In un recente lavoro due economisti (uno della Fed di Minneapolis e l’altro dell’University of Wisconsin-Madison) mostrano come, contrariamente all’opinione prevalente, di fronte a uno shock tariffario imposto dal governo sia ottimale perseguire una politica monetaria espansiva.

L’idea è che quando viene imposta una tariffa, le famiglie e le imprese percepiscono un costo privato sui beni importati superiore al loro costo sociale. La discrepanza nasce dal fatto che i singoli agenti non riescono a interiorizzare che con il maggior costo delle importazioni si generano entrate fiscali aggiuntive, che, in equilibrio, aumentano il reddito delle famiglie. Di conseguenza, le importazioni diminuiscono più di quanto sia socialmente ottimale. Per contrastare l’effetto di sostituzione delle tariffe e mitigare la contrazione delle importazioni, la politica monetaria ottimale deve stimolare l’occupazione e il reddito.

Non è allora un caso che nelle ultime settimane i tassi a lunga americani siano rapidamente scesi e che il dollaro si sia svalutato di oltre il 5 per cento, nell’attesa che Jerome Powell, governatore della Fed, si decida ad abbassare i tassi d’interesse.

Se tutto questo è vero, è allora probabile che la guerra delle tariffe di Trump conduca a una guerra valutaria fra le due sponde dell’Atlantico, ma forse anche con la Cina, che governa in maniera dirigistica la sua valuta.

Il contraccolpo sulla globalizzazione

Vi è tuttavia un altro motivo di preoccupazione di cui il rapporto presentato al Parlamento europeo non tiene conto. Infatti, la storia ci insegna che le tariffe generano comportamenti aggressivi da parte di chi le subisce. Tipico è l’esempio dei consumatori europei che si rifiutano di comprare automobili Tesla o cercano addirittura di rivendere quelle che hanno. Un recente articolo di fondo dell’Economist ci ricorda che questi comportamenti possono provocare danni anche maggiori agli scambi e alla crescita internazionale. Già alcuni osservatori avevano da tempo rilevato diffusi fenomeni di “backlash of globalization” (contraccolpo della globalizzazione) nell’elettorato dei principali paesi avanzati. Con gli elettori sia di destra che di sinistra che si mostrano sempre più protezionisti e isolazionisti.

Le guerre commerciali e valutarie, viste come atti di arroganza, possono suscitare ancora maggior rancore e diffidenza nei riguardi della globalizzazione. Allora, forse avevano ragione i latini quando dicevano: Mala tempora currunt sed peiora parantur (brutti tempi, ma se ne preparano di peggiori).

Il rapporto preparato per il Parlamento europeo dal gruppo di esperti verrà presentato in Università Cattolica il 14 aprile 2025.