Nell’area euro il settore dei pagamenti elettronici è dominato da operatori privati esteri, in particolare da quelli Usa. Negli scenari geopolitici di oggi è rischioso. Per questo diventa cruciale introdurre l’euro digitale, emesso dalla Bce: è lo strumento per consentire all’Europa di mantenere la sovranità monetaria e l’indipendenza strategica in questo campo. I Lep, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni, definiti per i servizi per il lavoro hanno reso uniforme in tutto il nostro paese l’attività dei centri per l’impiego. Una circolare del ministero del Lavoro rischia di creare incertezza e aumentare il contenzioso su un aspetto fondamentale del lavoro interinale: i limiti temporali delle missioni presso imprese terze. Il “Collegato lavoro” ha stabilito che non si possono superare i 24 mesi, ma il regime transitorio previsto dal ministero permette di arrivare fino a 54 mesi senza incorrere in sanzioni. Hanno però comportato un processo di segmentazione delle competenze, che finisce per far prevalere gli adempimenti burocratici sulla professionalità degli operatori. L’Unione europea si prepara a rivedere il quadro normativo che regola appalti e concessioni. Un report redatto sulla base delle opinioni espresse da “addetti ai lavori” italiani individua gli aspetti sui quali è più necessaria una riforma. A partire da una maggiore armonizzazione delle norme.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Ringraziamo i lettori che hanno inviato una donazione al nostro sito. Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

Sono le pensioni il tema principale del nuovo numero di eco, che sarà in edicola e sul web giovedì 17 aprile. Se i singoli cittadini hanno alcuni strumenti per garantirsi una vecchiaia serena, ai governi spetta la responsabilità di definire un sistema pensionistico giusto e sostenibile nel tempo, prima di tutto evitando di cambiare continuamente le regole. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza il reddito degli attuali pensionati italiani rispetto al resto della popolazione: soprattutto per gli uomini, si vedono ancora gli effetti del sistema di calcolo retributivo rimasto in vigore fino a metà degli anni Novanta.