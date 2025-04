Il dominio dei grandi operatori Usa nel settore dei pagamenti digitali espone l’area euro a un alto rischio geopolitico. Occorre offrire un’alternativa: l’euro digitale. Ne va della nostra sovranità monetaria e della indipendenza strategica dell’Europa.

L’interesse di Trump per le monete digitali

L’attivismo della (seconda) amministrazione Trump coinvolge il settore della moneta. Il presidente americano appoggia apertamente lo sviluppo delle stablecoins e delle crypto-attività, sia con le sue parole sia nei fatti. Già in campagna elettorale aveva annunciato di volere fare degli Usa “the crypto capital of the planet”. Uno dei suoi primi atti come Presidente è stata l’emanazione di un ordine esecutivo volto a sostenere l’industria dei digital assets: cryptocurrencies, digital tokens e stablecoins. Al primo ne è seguito un secondo volto a includere i Bitcoin e altri assets digitali nelle riserve strategiche detenute dalla amministrazione americana. La gestione governativa si è mischiata con gli affari privati. Pochi giorni prima dell’insediamento, Donald e Melania Trump hanno emesso le loro memecoin (un particolare tipo di moneta digitale). Più di recente, Trump e figli hanno fondato una società (World Liberty Financial) che emetterà una stablecoin (USD1). Questi sviluppi, uniti alla più generale imprevedibilità e alla spregiudicatezza di Trump nei suoi primi mesi di presidenza, rendono più urgente l’introduzione della moneta digitale di banca centrale nell’area euro. Se prima della “era Trump” si poteva nutrire qualche dubbio e discutere sulla utilità dell’euro digitale, il nuovo scenario geo-politico rende questa innovazione indispensabile.

Perché avevamo già bisogno dell’euro digitale

Il sistema dei pagamenti è da tempo soggetto a una profonda trasformazione, che vede l’affermarsi di strumenti digitali (carte di credito/debito, pagamenti on-line, wallets, per esempio) e il progressivo declino del contante. Il processo potrebbe subire una accelerazione se si diffondessero le stablecoins: monete digitali emesse da piattaforme tecnologiche private, che promettono la convertibilità in una valuta tradizionale. L’emarginazione del contante pone un problema rilevante: essa è l’unica forma di moneta pubblica, emessa dalla banca centrale, a disposizione dei cittadini. Secondo alcuni, la prospettiva non sarebbe un problema, anzi aprirebbe il settore della moneta ai benefici della concorrenza (realizzando così il sogno di Friedrick Hayek, il teorico della concorrenza tra monete private): bene quindi che la banca centrale si astenga dall’emettere una moneta digitale, lasciando il compito all’iniziativa privata.

La visione a favore della concorrenza tra monete private trascura un aspetto fondamentale del settore dei pagamenti. È un settore a rete, nel quale ciascun utente trae una utilità tanto più elevata dall’uso di un particolare strumento di pagamento quanto maggiore è il numero di persone che usano lo stesso strumento. Questo fa sì che emerga un solo o pochissimi operatori nel settore, che godono di un grande potere di mercato. In altre parole, il settore dei pagamenti è un monopolio naturale. A riprova di ciò, basti osservare che il mercato delle carte di credito è dominato, a livello internazionale, dal duopolio Mastercard-Visa. Il prevalere di un monopolista privato nei servizi di pagamento gli consente di imporre condizioni onerose agli utenti, ma non solo: gli consente di accumulare una quantità enorme di informazioni sulle abitudini di consumo dei clienti, utilizzabili a fini commerciali. Questo potere diventerebbe ancora più notevole se a emettere monete private, sotto forma di stablecoins, fossero le grandi piattaforme tecnologiche (Amazon, Apple, Google, Meta, X) che già ne hanno uno – immenso – di mercato. Si rende quindi necessario che il settore pubblico offra una alternativa allo strapotere delle big tech companies: la moneta digitale di banca centrale.

Non è un caso se nella storia la prerogativa di “battere moneta” è sempre stata riservata al “sovrano”: sia esso un re o una banca centrale (delegata dallo Stato). Fin dall’antichità, la moneta coniata con l’effige del re era una garanzia del valore intrinseco della moneta stessa, legato al suo contenuto di metallo prezioso (oro o argento). Oggi la moneta cartacea non ha alcun valore intrinseco. Il suo valore, e la fiducia che il pubblico ripone in essa, risalgono all’impegno della banca centrale nel perseguire l’obiettivo di stabilità dei prezzi: questo ci rende fiduciosi che la moneta mantenga un valore di scambio ragionevolmente stabile nel tempo. La stabilità dei prezzi è un bene pubblico, quindi è bene che sia affidata a una autorità pubblica, anche se questa non è perfetta e può commettere errori. È difficile pensare che un soggetto privato (Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg) si faccia carico di questo compito. Il ruolo del “sovrano” nel garantire il valore della moneta ci libera dalla necessità di verificare l’affidabilità dell’emittente di uno strumento di pagamento, attività che richiederebbe una costosa raccolta di informazioni.

Perché ne abbiamo ancora più bisogno nella “era Trump”

La necessità di offrire una moneta digitale pubblica in alternativa a quelle private è divenuta ancora più pressante, in Europa, con l’avvento e le iniziative della seconda amministrazione Trump. Come ha ben sottolineato Philip Lane (membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) in un suo recente intervento, il settore dei pagamenti nell’area euro è dominato dagli operatori esteri, in particolare statunitensi. Il 65 per cento dei pagamenti effettuati con carte di credito/debito fa uso di circuiti internazionali, primi tra tutti Mastercard e Visa. Questi operatori hanno interamente soppiantato quelli locali in tredici (su venti) paesi dell’area euro. I pagamenti che fanno uso di app, segmento dominato da operatori esteri (quali Apple Pay, Google Pay, Paypal), rappresentano il 10 per cento di tutte le transazioni al dettaglio e sono in rapida crescita. Il mercato delle stablecoins è totalmente legato al dollaro: è la valuta convenzionale in cui sono convertibili.

Tutto questo espone i paesi dell’area euro a un rischio geo-politico elevato, che si aggiunge a quello che corriamo nei settori della difesa e dell’energia. Trump potrebbe decidere di usare la nostra dipendenza dagli Usa nel settore dei pagamenti come un’arma di pressione se non addirittura di ricatto, così come sta facendo con i dazi. La dipendenza ci espone allo strapotere dei grandi monopoli privati statunitensi. Giusto per fare un esempio, provate a immaginare una situazione in cui la stablecoin emessa in futuro da Elon Musk diventi dominante, come lo sono ora la coppia Mastercard-Visa. Il nostro sistema dei pagamenti, e con esso il nostro sistema economico, sarebbero ostaggio delle stramberie del miliardario americano, che potrebbe minacciare di escludere un paese dai servizi di pagamento legati alla sua stablecoin oppure di aumentare le commissioni per il suo uso a livelli stratosferici. È uno scenario estremo, che possiamo prendere come una provocazione, ma che rende l’idea della direzione in cui potrebbe andare un mondo dominato dalle valute digitali emesse dai grandi monopolisti a stelle e strisce. Io sarei più tranquillo se potessi usare la moneta digitale emessa dalla Bce. E voi?