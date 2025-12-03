Lavoce in mezz’ora è il format di divulgazione di lavoce.info: due volte al mese, in mezz’ora di conversazione, affrontiamo temi centrali per il dibattito pubblico con esperte ed esperti del settore.

In questa puntata parliamo con Donato Masciandaro, professore all’Università Bocconi ed esperto di economia illegale, finanza e supervisione, del legame tra moneta digitale e criminalità. La digitalizzazione dei pagamenti ha trasformato il nostro rapporto con il denaro, aprendo nuove opportunità ma anche rischi legati a riciclaggio, evasione e perdita di privacy. La sfida è trovare un equilibrio tra innovazione, sicurezza e libertà individuale, in un mondo dove la moneta è sempre più informazione.

Lavoce.info è un sito di informazione economica che si ispira a tre principi: indipendenza, eccellenza e gratuità. Se, come noi, credi in un’informazione libera e indipendente, puoi sostenerci qui.

Lavoce è di tutti: sostienila! Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto! SOSTIENI lavoce

Correlati