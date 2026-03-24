Alle casse dello stato il taglio delle accise sui carburanti per venti giorni costa mezzo miliardo. Stando ai dati non ha neanche raggiunto l’obiettivo dichiarato per il quale è stato introdotto: ridurre i prezzi alla pompa. Il pagamento a rate del Tfs-Tfr ai dipendenti pubblici ripropone la questione delle sentenze della Corte costituzionale ignorate dalla politica: le compatibilità economiche sono importanti ma ciò che è costituzionalmente illegittimo non può continuare a valere per anni. Nata per proteggere l’innovazione, la proprietà intellettuale rischia oggi di rallentare il progresso invece di accelerarlo. Eppure, c’è una soluzione che permette la condivisione della conoscenza. Sono sempre meno legate al reale consumo degli utenti le tariffe per i servizi locali. La Tari in particolare finisce per essere addirittura controproducente per le economie territoriali. Per rimediare basterebbero alcuni semplici correttivi. Da fine settembre le affermazioni sulla sostenibilità ambientale dei prodotti dovranno essere meno generiche e più trasparenti: entreranno infatti in vigore le modifiche al Codice del consumo che classificano il greenwashing come pubblicità ingannevole.

Il grafico per capire di oggi mostra lo scarto tra chi ha votato “Sì” e chi ha votato “No” nel referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Continuano le novità per lavoce.info. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

Domani mercoledì 25 marzo sarà online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Luisa Loiacono, economista esperta in mercati energetici, affrontiamo un tema di stretta attualità: l’Italia e l’Europa alla prova di una nuova crisi energetica.

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È in edicola e sul web il nuovo numero di eco dedicato alle carceri. Il sovraffollamento delle prigioni è in Italia un problema cronico, che finisce per impedire ogni attività rieducativa o di lavoro dei detenuti. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese mostra il rapporto tra detenuti effettivamente presenti negli istituti penitenziari e capienza regolamentare: solo l’8% si trova in strutture non sovraffollate.

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