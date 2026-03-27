Tim-Poste, un campione nazionale che chiama in causa l’antitrust

L’operazione Poste-Tim rappresenta uno snodo storico per le telecomunicazioni italiane. Ha un chiaro obiettivo politico-industriale: costruire un campione nazionale capace di guidare la digitalizzazione del paese. L’Antitrust dovrà valutarla attentamente.

L’Opas di Poste su Tim

L’iniziativa di Poste Italiane di lanciare un’Opas – un’offerta pubblica di acquisto o di scambio – da 10,8 miliardi su Tim rappresenta uno dei passaggi più rilevanti nel riassetto delle telecomunicazioni italiane degli ultimi decenni. L’operazione, approvata dal consiglio di amministrazione di Poste il 22 marzo 2026, punta all’acquisizione integrale della telco e al conseguente delisting, riportando Tim sotto un controllo pubblico diretto, dopo anni di privatizzazione.

L’offerta di Poste è strutturata come una combinazione di cash e azioni di nuova emissione e, nell’ipotesi di piena adesione, porterebbe lo stato italiano, attraverso la presenza diretta e quella di Cassa depositi e prestiti, a detenere una quota superiore al 50 per cento del gruppo risultante.

L’obiettivo è la costruzione di un campione nazionale integrato in grado di coniugare servizi postali, finanziari, di pagamento, mobile e banda larga in un’unica piattaforma, con lo stato, tramite ministero dell’Economia e Cdp, in posizione di azionista di riferimento. La prospettiva riapre il dibattito sul modello di governance strategica delle infrastrutture digitali italiane.

Il ritorno dello stato nelle telecomunicazioni

Per dimensioni, ambizione industriale e per la natura degli attori coinvolti, si profila dunque la creazione di un campione nazionale digitale, in cui componenti logistiche, finanziarie, di rete e servizi digitali convergono in un unico polo. La strategia si innesta su un percorso già avviato nel febbraio 2025, quando Poste aveva rilevato da Cassa depositi e prestiti una quota del 9,81 per cento di Tim, definendo l’operazione come investimento strategico volto a stimolare sinergie industriali e consolidare il mercato Tlc italiano (vedi il precedente nostro articolo sul tema). L’Opas del 2026 si configura dunque come la sua evoluzione naturale.

Un “campione nazionale” in questo contesto significa dunque una governance stabile e un indirizzo strategico coerente con gli obiettivi di digitalizzazione del paese: integrazione industriale tra PosteMobile, Postepay, data center di Poste e servizi di rete Tim, favorita dall’integrazione strategica tra rete mobile, servizi finanziari, piattaforme digitali, data center, creando un operatore nazionale con una capacità di competere con i grandi player internazionali.

In tutto questo, lo stato ritorna protagonista —attraverso Mef e Cdp, già azionisti centrali di Poste—diventando il principale referente del nuovo gruppo, rafforzando il controllo statale sugli asset critici, in particolare dopo la cessione della rete fissa (NetCo) al fondo Kkr.

Il ruolo di Cassa depositi e prestiti

Cdp è da anni l’attore centrale degli equilibri industriali del settore: è il secondo maggiore azionista di Tim da tempo e dalla Cassa proviene la quota che Poste ha acquisito progressivamente nel 2024-2025. È anche azionista di riferimento di Open Fiber, di cui detiene il 50 per cento tramite Cdp Equity, e continua a sostenerla anche sul piano finanziario, sottolineando l’importanza della rete wholesale per la competitività nazionale.

Con l’eventuale acquisizione di Tim da parte di Poste – dove è a sua volta azionista – Cdp diventerebbe di fatto il punto di congiunzione tra la principale telco retail italiana (Tim), il principale operatore wholesale Ftth (Open Fiber), la piattaforma (Poste) che integra pagamenti, logistica, mobile e servizi digitali. È un posizionamento che potrebbe consentire a Cdp di orientare una strategia coordinata sull’intero ecosistema delle telecomunicazioni e della banda larga.

Appare evidente, dunque, come il ruolo di Cassa depositi e prestiti sia cruciale per comprendere gli equilibri del settore. Cdp era già tra i principali azionisti di Tim, è azionista al 50 per cento di Open Fiber tramite Cdp Equity ed è azionista significativo di Poste Italiane.

La relazione tra Tim e Open Fiber è storicamente conflittuale. Nel 2026, Open Fiber ha avviato una richiesta danni da 1,5 miliardi contro Tim, dopo la multa Antitrust da 116 milioni per abuso di posizione dominante legato alle aree bianche, contestando comportamenti ostruzionistici nella competizione Ftth.

Nel nuovo scenario che si apre oggi si prospettano vantaggi reciproci legati al maggiore coordinamento tra asset retail (Tim) e asset wholesale Ftth (Open Fiber), a una prevedibile riduzione dei contenziosi e alla possibilità di accelerare il piano di copertura nazionale.

Con Poste che acquisisce Tim, Cdp si ritroverebbe a detenere o influenzare, direttamente o indirettamente, tutti i principali operatori del settore: è una configurazione che può favorire coordinamento industriale, ma anche sollevare importanti questioni di concorrenza.

Le perplessità concorrenziali e Antitrust: un nodo cruciale

L’integrazione Poste–Tim potrebbe avere un impatto significativo sull’equilibrio concorrenziale italiano. Le principali criticità sono legate al rischio di posizione dominante rafforzata. L’integrazione in un gruppo pubblico multiservizi potrebbe amplificarne la forza di mercato, soprattutto se combinata con PosteMobile, la rete di data center di Poste, i servizi digitali e finanziari del gruppo Poste. Questo concentrato di potere industriale potrebbe alterare l’equilibrio competitivo in settori che vanno ben oltre la connettività, includendo pagamenti, cloud, identità digitale.

Un ulteriore timore regolatorio riguarda l’indipendenza di Open Fiber, fondata proprio per garantire una pluralità infrastrutturale Ftth, neutralità d’accesso, competizione su qualità e capacità della rete. Un soggetto pubblico che controlla (direttamente e indirettamente) gli attori principali rischia di compromettere questa architettura concorrenziale.

Considerando dunque la presenza pubblica dominante, i comportamenti anticoncorrenziali sanzionati a Tim, la vendita parallela della rete fissa a Kkr in attesa del via libera Antitrust europeo, è probabile che l’operazione richieda un’analisi approfondita da parte delle autorità italiane ed europee, con particolare attenzione anche ai possibili aiuti di stato e agli effetti sulla concorrenza nei mercati mobile, broadband e servizi digitali.

Infine, un soggetto conglomerato stato-Poste-Tim potrebbe rendere più difficile l’ingresso di nuovi operatori, influire sulle condizioni di accesso alle reti, alterare il mercato dei servizi digitali e fintech, dove Poste è già un player dominante.

La sovranità digitale

C’è poi un ultimo aspetto da considerare: sia nelle dichiarazioni di Poste che di Tim la costruzione di un campione nazionale come quello prospettato con l’asse Poste-Tim viene presentata anche come leva di sovranità digitale, grazie alla possibilità di integrare data center, servizi cloud e infrastrutture strategiche in un perimetro a forte presenza pubblica.

Tuttavia, la sovranità risulta parzialmente indebolita dalla relazione strutturale con Google Cloud per l’erogazione dei servizi più avanzati, come indicato nei documenti relativi all’Opas, che descrivono la telco come dotata della più grande rete di data center italiana, ma comunque legata in modo significativo ai servizi cloud del colosso statunitense.

Questo crea una contraddizione evidente: mentre l’operazione ambisce a rafforzare il controllo pubblico sulle infrastrutture critiche, la dipendenza da un operatore globale potrebbe limitare la piena autonomia tecnologica del nuovo polo digitale italiano. Perché se il polo strategico nazionale gestisce il cloud sovrano per i dati critici della pubblica amministrazione con chiavi crittografiche proprietarie, i servizi cloud avanzati per le imprese private passano da Google.

La vicenda Poste-Tim, comunque la si voglia vedere, rappresenta uno snodo storico per le telecomunicazioni italiane. L’obiettivo politico–industriale è chiaro: costruire un campione nazionale capace di guidare la digitalizzazione del paese, riunificando sotto un’unica regia servizi, infrastrutture e piattaforme digitali.

Tuttavia, l’operazione si colloca in un quadro estremamente delicato per la concorrenza e la regolazione del mercato, con implicazioni profonde per l’equilibrio tra Tim e Open Fiber, per la struttura competitiva del settore e per il ruolo dello Stato nell’economia digitale.

Sarà il vaglio delle autorità antitrust italiane ed europee a determinare se la strategia potrà tradursi in un nuovo modello virtuoso di intervento pubblico o se rischierà di comprimere la competizione, ostacolando proprio quella modernizzazione che intende favorire.

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