Non era una buona idea fin dal principio il taglio temporaneo delle accise sui carburanti e lo è ancor meno una proroga. Il provvedimento toglie risorse ad altri interventi e non è neanche sicuro che vada tutto a favore dei consumatori. Ci sono modi diversi per aiutare le persone in difficoltà. L’inflazione ha permesso di stabilizzare i conti pubblici italiani, ma non ha portato a una riduzione strutturale del debito pubblico, come invece avvenuto in altri paesi europei. A pesare è stato il costo dei bonus per l’edilizia. Unione europea e Australia hanno definito un accordo di libero scambio. L’intesa non va letta solo come un tradizionale trattato commerciale, ma come l’atto di nascita di una vera “diplomazia delle risorse”. Dal 1° luglio i lavoratori potranno conferire in un fondo di previdenza complementare di propria scelta anche il contributo del datore di lavoro, finora bloccato nel fondo negoziale di categoria. Per decidere dove investire è bene fare attenzione soprattutto ai costi a carico dell’aderente. La strategia di trasporto delle merci che arrivano nei porti italiani punta molto sulla ferrovia. I risultati però non sono brillanti: andrebbe riconosciuta la complessità dei flussi e la necessità di investimenti mirati e coordinati,

Il “grafico per capire” di oggi mostra quali sono i paesi europei con le accise più alte sui carburanti. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online la puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Luisa Loiacono, economista esperta in mercati energetici, affrontiamo un tema di stretta attualità: l’Italia e l’Europa alla prova di una nuova crisi energetica.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato alle carceri. Il sovraffollamento delle prigioni è in Italia un problema cronico, che finisce per impedire ogni attività rieducativa o di lavoro dei detenuti. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese mostra il rapporto tra detenuti effettivamente presenti negli istituti penitenziari e capienza regolamentare: solo l’8% si trova in strutture non sovraffollate.

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