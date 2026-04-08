Esponenti del governo chiedono la sospensione del Patto di stabilità alla luce delle difficoltà economiche legate alla guerra in Iran. Per un paese indebitato come il nostro non è una buona idea. Meglio spingere per soluzioni comuni a livello europeo. Che cosa dovrebbe fare la Bce per contrastare il rialzo dell’inflazione che sarà provocato dalla crisi energetica? Intervenire subito sui tassi per prevenirlo può innescare una recessione, ma troppa cautela può alimentare aspettative inflazionistiche poi difficili da eliminare. Le stime particolarmente negative sulla perdita di potere d’acquisto dei salari in Italia derivano anche dagli strumenti utilizzati per misurarla. Ricorrendo a misure diverse, cambiano anche i risultati. Orientarsi nella lettura della busta paga dei lavoratori è un compito arduo. Per una maggiore trasparenza delle retribuzioni si potrebbero semplificare i cedolini, come è stato fatto con la “Bolletta 2.0” per i costi dell’energia. Una ampia ricerca ha dimostrato che esiste un legame sistematico tra orientamenti autoritari e pensiero complottista a livello globale. Questo intreccio porta alla costante erosione dei principi fondamentali della democrazia: fiducia nelle istituzioni, rispetto per i fatti, accettazione che problemi complessi non sempre hanno soluzioni semplici. L’intelligenza artificiale permette di automatizzare un numero sempre più alto di attività intellettuali. Riduce quindi la fatica del pensare, ma proprio per questo diventa necessario avere spazi in cui il pensiero continua ad allenarsi. Le università sono il luogo ideale.

Il “grafico per capire” di oggi confronta l’andamento dei prezzi di mercato dei fertilizzanti con quello dell’indice del gas naturale. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

Sarà da oggi online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Alberto Bisin, professore di economia alla New York University, ci occupiamo del ruolo di famiglia, contesto sociale e istituzioni nella trasmissione di valori e norme tra generazioni, e quanto questo incide sulle disuguaglianze socioeconomiche.

Spargete la voce: 5 per mille a lavoce.info!

Se credi nella libera informazione e nella competenza, dona e fai donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Lo si può trovare alla categoria “sostegno enti del terzo settore” (art. 46, comma 1, lettera b). Grazie!

Ringraziamo i lettori che hanno inviato una donazione al nostro sito. Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti sono aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!

È in edicola e sul web il numero di eco dedicato alle carceri. Il sovraffollamento delle prigioni è in Italia un problema cronico, che finisce per impedire ogni attività rieducativa o di lavoro dei detenuti. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese mostra il rapporto tra detenuti effettivamente presenti negli istituti penitenziari e capienza regolamentare: solo l’8 per cento si trova in strutture non sovraffollate.

Lavoce è di tutti: sostienila! Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto! SOSTIENI lavoce

Correlati