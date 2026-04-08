Lavoce in mezz’ora è il format di divulgazione de lavoce.info: due volte al mese, mezz’ora di conversazione con esperti per approfondire i temi centrali del dibattito pubblico. In questa puntata abbiamo invitato Alberto Bisin, professore di economia alla New York University.
Uno dei temi centrali dell’economia politica è la trasmissione intergenerazionale di valori, norme e comportamenti. La famiglia rappresenta il primo luogo in cui questo processo prende forma, ma non è l’unico: l’ambiente sociale, le istituzioni e le élite economiche e politiche possono rafforzare o ostacolare percorsi di sviluppo. Attraverso questi meccanismi le disuguaglianze non solo emergono, ma possono diventare persistenti nel tempo, influenzando mobilità sociale, crescita economica e distribuzione della ricchezza.
Capire come funziona la trasmissione culturale e quale ruolo giocano le élite è quindi fondamentale per interpretare fenomeni come la persistenza delle disuguaglianze e le differenze di sviluppo tra paesi e territori.
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Alberto Bisin è professore di economia a New York University e Fellow della Econometric Society e della Society for the Advancement of Economic Theory (SAET). È membro di vari istituti di ricerca come l'NBER, il CEPR, il CESS di NYU. È Special Issue Editor per l’Economic Journal e ha svolto attività di Associate Editor presso varie riviste accademiche internazionali, tra cui il Journal of Comparative Economics, il Journal of Economic Theory, e Economic Theory.
I suoi maggiori contributi di ricerca sono nel campo della teoria dell'equilibrio economico generale, dello studio dell'economia compartimentale, e soprattutto nello studio teorico di vari fenomeni socio-economici, come la trasmissione intergenerazionale di tratti culturali e la dinamica delle istituzioni e del potere politico delle elites. La sua ricerca è pubblicata sulle migliori riviste accademiche. Ha curato l'Handbook of Social Economics (con Jess Benhabib e Matthew Jackson, per Elsevier) e l'Handbook of Historical Economics (con Giovanni Federico, per Elsevier/Academic Press).
È stato editorialista per i temi economici presso il quotidiano torinese La Stampa e per il quotidiano La Repubblica. È autore di un libro di divulgazione economica in italiano, Favole e Numeri (Università Bocconi Editore). È uno dei fondatori e redattori del blog NoiseFromAmeriKa.
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