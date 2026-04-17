Nel sistema sanitario italiano la questione da risolvere non è tanto sulle risorse, quanto la mancanza di infermieri. È su questa figura professionale che si fonda infatti quella sanità territoriale che meglio risponde alle necessità della popolazione. Il governo ha deciso di non attuare la direttiva europea sul salario minimo né di dar seguito alla legge delega sulle retribuzioni. È allora la magistratura che, specie in alcuni settori produttivi, si assume il compito di tutelare i salari, attraverso un uso innovativo della Costituzione e del codice penale. Di fronte alla crisi del settore, le aziende dell’industria automobilistica sono alla ricerca di opzioni di diversificazione produttiva. Ma servirebbe una politica industriale che le sostenga e indirizzi il riposizionamento. Anche gli Stati Uniti hanno il problema della casa: a mettere d’accordo per una volta repubblicani e democratici è il divieto per i grandi fondi di investimento di ottenere la proprietà delle abitazioni unifamiliari.

Il “grafico per capire” di oggi mostra quanto l’Italia sia più dipendente dall’estero per le forniture di energia rispetto ad altri paesi europei. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online la nuova puntata de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Alberto Bisin, professore di economia alla New York University, ci occupiamo del ruolo di famiglia, contesto sociale e istituzioni nella trasmissione di valori e norme tra generazioni, e quanto questo incide sulle disuguaglianze socioeconomiche.

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Domani 18 aprile sarà in edicola e sul web il numero di eco dedicato al ruolo delle medie potenze nell’attuale situazione geopolitica. Dovrebbero assumersi il compito di progettare nuovi equilibri e nuove forme di coordinamento nella gestione delle risorse comuni e dei conflitti: l’Europa è il candidato naturale alla leadership di questo processo. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza come nel giro di pochissimi anni sia aumentata la spesa militare mondiale e allo stesso tempo siano scesi i finanziamenti diretti alle organizzazioni multilaterali.

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