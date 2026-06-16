Andrà molto probabilmente in porto l’offerta pubblica di acquisto e scambio avanzata da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni di Monte dei Paschi di Siena. Ma l’operazione non è priva di rischi perché l’integrazione fra le varie entità coinvolte nell’operazione potrebbe rivelarsi più complessa del previsto. Serve una regolazione pubblica sui sistemi di intelligenza artificiale. Ma da sola non basta. Serve anche una presa di coscienza dei cittadini-consumatori, che attraverso l’azione di unioni di utenti, organizzazioni civiche o associazioni settoriali incida realmente sull’attività di IA, piattaforme digitali e social e si trasformi in potere reale di condizionamento. L’età in cui iniziano ad andare a scuola non è esattamente la stessa per tutti i bambini. Una diversità che può avere conseguenze per l’intera vita, influenzando il successo scolastico e quello lavorativo, le relazioni sociali e perfino la salute. La flessibilità del percorso scolastico aiuta a bilanciare vantaggi e svantaggi di un ingresso troppo precoce o ritardato.

Il “grafico per capire” di oggi mostra come i Btp tradizionali siano ancora i titoli dello stato più diffusi sul mercato italiano, nonostante negli ultimi anni il governo italiano abbia proposto diverse varianti, tra cui i Btp Italia Sì in vendita in questi giorni. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

Domani sarà online un nuovo episodio de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Nerina Dirindin, professoressa ed economista che si occupa di welfare e politiche sanitarie, discutiamo dello stato di salute della sanità italiana.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato alla guerra ai tempi dell’intelligenza artificiale. I conflitti si sono progressivamente digitalizzati, sollevando nuovi interrogativi e inediti problemi etici. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese analizza come varia da paese a paese la composizione della spesa militare, rispecchiando scelte strategiche, vincoli strutturali e modelli organizzativi molto diversi tra loro.

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