Fare un confronto tra la politica migratoria di Spagna e Italia significa mettere in luce le debolezze del nostro sistema di ingresso di lavoratori extracomunitari. Ma il punto ancor più dolente sono le misure effettivamente adottate per la loro integrazione: manca una strategia complessiva che accompagni il migrante dall’arrivo alla piena partecipazione economica e sociale. I segnali di stabilità che arrivano dai dati su tasso di disoccupazione e numero degli occupati potrebbero in realtà delineare un mercato del lavoro sempre meno dinamico: una riduzione persistente della mobilità può avere effetti negativi su produttività e salari. Le stablecoin ancorate al dollaro possono essere “congelate” ovunque e senza preavviso dalle autorità americane. L’Unione europea non ha per il momento strumenti giuridici per opporsi ai sequestri, con possibili serie conseguenze sull’attività di banche, fondi e intermediari finanziari. A prima vista, l’ultima edizione della Vqr indica la progressiva attenuazione dei divari tra atenei nella qualità della ricerca. Il risultato potrebbe però derivare dai limiti metodologici della valutazione.

Il “grafico per capire” di oggi si occupa dei tassi di interesse Usa, lasciati invariati nell’ultima riunione della Fed. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online un nuovo episodio de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Nerina Dirindin, professoressa ed economista che si occupa di welfare e politiche sanitarie, discutiamo dello stato di salute della sanità italiana.

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Domani 20 giugno sarà in edicola e sul web il numero di eco dedicato all’economia della Cina. Strategie pluridecennali che hanno permesso al gigante asiatico di conquistare primati industriali e tecnologici. E ora l’Occidente – e l’Europa in particolare – si trova ad affrontare una sfida che ancor prima che commerciale è istituzionale. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si concentra sul tramonto demografico della Cina, con una popolazione che entro il 2100 rischia di essere la metà di quella attuale.

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