Quando il caldo aumenta, come in questi giorni, aumentano anche le chiamate al 1522, il numero nazionale antiviolenza, e i rischi di violenza sulle donne. Nei periodi con alte temperature andrebbero perciò rafforzati i servizi di prevenzione e di sostegno alle vittime. Diversi indicatori del mercato del lavoro dell’Eurozona suggeriscono la possibilità di un ulteriore calo della disoccupazione strutturale nei prossimi anni. E la diminuzione dovrebbe essere più marcata nell’Europa meridionale. I bilanci delle amministrazioni pubbliche sono archivi dettagliati di dati. Riletti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, rendono misurabili i fenomeni complessi e si possono così costruire nuovi strumenti per rendere più efficaci le decisioni. Principale importatore mondiale di materie prime, ma anche maggiore potenza manifatturiera, la Cina ha bisogno di energia: come se ne garantisce l’approvvigionamento? La risposta in una serie di grafici, che spaziano dalla quantità di riserve strategiche di petrolio accumulate alla capacità nucleare, fino al ruolo assunto nella ricerca in questo campo e sul clima.

Il “grafico per capire” di oggi si occupa del prezzo del petrolio, tornato ai livelli pre-guerra in Medio Oriente. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

È online un nuovo episodio de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione in video de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Nerina Dirindin, professoressa ed economista che si occupa di welfare e politiche sanitarie, discutiamo dello stato di salute della sanità italiana.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato all’economia della Cina. Strategie pluridecennali che hanno permesso al gigante asiatico di conquistare primati industriali e tecnologici. E ora l’Occidente – e l’Europa in particolare – si trova ad affrontare una sfida che ancor prima che commerciale è istituzionale. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si concentra sul tramonto demografico della Cina, con una popolazione che entro il 2100 rischia di essere la metà di quella attuale.

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