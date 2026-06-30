Con una sempre più forte concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi fortunati, si parla molto di patrimoniale. Nel nostro paese una simile imposta non sarebbe in contrasto con la Costituzione. Ciononostante, introdurla non è semplice. Più agevole rivedere l’imposta di successione: portarla a standard europei permetterebbe di recuperare le risorse per diminuire il carico fiscale sulla classe media. Peraltro, in Italia è ancora diffusa l’evasione dell’Iva. È bastato collegare i Pos di pagamento ai registratori telematici degli incassi per far emergere in pochi mesi un aumento della base imponibile Iva di 5,3 miliardi di euro. Il Pnrr è in scadenza e la sua valutazione definitiva dipenderà dalla risposta a una domanda cruciale: risorse tanto straordinarie sono riuscite a produrre cambiamenti permanenti nelle istituzioni e nel funzionamento della nostra pubblica amministrazione? Assicurarsi contro le catastrofi naturali è un obbligo di legge per tutte le imprese italiane, da poco anche per le più piccole. I dati della relazione Ivass delineano il quadro della situazione.

Il “grafico per capire” di oggi mostra come l’Italia sia il fanalino di coda nell’Unione europea per quota di occupati nelle professioni scientifiche e ingegneristiche. La rubrica “I grafici per capire” esce ogni martedì e venerdì, con l’obiettivo di analizzare più in profondità i dati relativi a particolari temi e problemi, offrendone una chiave di lettura chiara che può aiutare il lettore a comprenderli nella loro complessità.

Domani mercoledì 1° luglio sarà online un nuovo episodio de “Lavoce in mezz’ora”, il format di divulgazione de lavoce.info. Due volte al mese, in mezz’ora, discutiamo con esperti del settore di temi di attualità e di particolare rilevanza per il dibattito pubblico. Lo facciamo in modo più diretto e discorsivo, ma con il rigore d’analisi di sempre. Questa volta, con Paolo Pinotti, professore all’Università Bocconi ed esperto di economia del crimine, ci occupiamo del paradosso di un’Italia che si sente insicura mentre dai dati risulta uno dei paesi più sicuri al mondo. E di come un approccio scientifico possa aiutare a disegnare politiche di sicurezza lucide e lungimiranti.

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È in edicola e sul web il numero di eco dedicato all’economia della Cina. Strategie pluridecennali che hanno permesso al gigante asiatico di conquistare primati industriali e tecnologici. E ora l’Occidente – e l’Europa in particolare – si trova ad affrontare una sfida che ancor prima che commerciale è istituzionale. eco, il mensile di economia diretto da Tito Boeri, vuole riprendere nella carta stampata la missione che lavoce.info svolge nel web: promuovere analisi basate sui dati, usando un linguaggio comprensibile, ma senza mai banalizzare la complessità dei problemi. Lavoce.info contribuisce regolarmente a eco con la rubrica “Grafico del mese”. Nell’uscita di questo mese si concentra sul tramonto demografico della Cina, con una popolazione che entro il 2100 rischia di essere la metà di quella attuale.

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