Con il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo si apre la questione di come controllare le frontiere senza indebolire lo stato di diritto. La scelta è tra politiche che governano la mobilità e politiche che la spostano altrove, spesso con costi più alti.



Cosa prevede il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo

Il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, entrato pienamente in vigore il 12 giugno, promette di rendere più efficiente la gestione delle frontiere, accelerare le procedure di asilo e rafforzare i rimpatri. È una risposta alla crescente pressione migratoria che molti governi europei considerano ormai una priorità politica. Ma nel dibattito pubblico rischia di passare inosservato un punto fondamentale: il vero costo delle scorciatoie securitarie potrebbe non riguardare soltanto i migranti. Potrebbe riguardare la qualità stessa delle istituzioni europee.

Il Patto introduce procedure di frontiera più rapide, amplia la possibilità di trasferire l’esame delle domande di asilo verso paesi terzi considerati sicuri e rafforza gli strumenti di identificazione e controllo. L’Italia ha recepito questo impianto con il decreto legge 100/2026, che riapre anche la questione dei centri in Albania, destinata a essere chiarita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il nuovo sistema presenta tre criticità. La designazione dei paesi sicuri si basa su valutazioni sommarie e criteri prevalentemente statistici, senza che le procedure di frontiera garantiscano uno screening adeguato delle vulnerabilità individuali. Le garanzie procedurali si riducono: il Patto limita le misure di salvaguardia e comprime diritti come il ricorso e l’accesso alle cure mediche. E il nodo strutturale resta intatto: il sistema europeo continua ad attribuire ai paesi di frontiera una quota sproporzionata delle responsabilità nella gestione dell’asilo.

Il dibattito sulle migrazioni è spesso intrappolato in una falsa alternativa: più diritti o più controllo. Da una parte chi difende il diritto d’asilo e le garanzie giuridiche, dall’altra chi sostiene che l’Europa debba rafforzare i controlli alle frontiere e accelerare i rimpatri.

Nella contrapposizione sfugge però un punto essenziale: i diritti non sono soltanto una questione morale, ma una componente fondamentale dell’architettura economica e democratica delle nostre società.

La certezza delle regole: un pilastro del diritto europeo

Le economie moderne funzionano perché cittadini, imprese e investitori confidano che le regole siano prevedibili e valgano per tutti. Se il diritto d’asilo diventa più discrezionale o più difficile da esercitare, il problema non riguarda soltanto i rifugiati: riguarda la credibilità dello stato di diritto europeo. Le regole che oggi vengono piegate per affrontare un’emergenza percepita rischiano domani di apparire meno solide anche in altri ambiti. Quando le istituzioni iniziano a essere considerate negoziabili, il loro valore si riduce per l’intera società. Come osservano i primi Nobel per l’economia, Daron Acemoglu e James Robinson in The Narrow Corridor, la qualità di una democrazia non si misura da come tratta la maggioranza, ma dalla capacità di proteggere i diritti di chi dispone di meno potere politico. I richiedenti asilo rappresentano forse il caso più evidente di questa asimmetria.

Per questo motivo, il progressivo spostamento della gestione delle migrazioni verso paesi terzi, l’espansione delle procedure accelerate e la crescente enfasi sui rimpatri – di cui il decreto legge 100/2026 e il rilancio dei centri in Albania sono un’applicazione concreta – sollevano interrogativi che vanno oltre la politica migratoria. La questione non riguarda soltanto chi arriva alle frontiere europee, ma il modo in cui l’Europa interpreta e applica i propri principi fondamentali.

La trasformazione demografica richiede una soluzione

Esiste poi una seconda ragione, più strettamente economica, per guardare con cautela alle scorciatoie securitarie. L’Europa sta attraversando una profonda trasformazione demografica. La popolazione in età lavorativa diminuisce, mentre le imprese segnalano sempre più difficoltà nel reperire manodopera in numerosi settori: secondo i dati Excelsior di Unioncamere, nel secondo semestre 2025 il 46,1 per cento delle assunzioni programmate ha incontrato problemi di reperimento, con punte oltre il 60 per cento nelle costruzioni. In questo contesto, la mobilità internazionale non è una parentesi temporanea, ma una caratteristica strutturale delle economie avanzate.

Ciò non significa che ogni flusso migratorio debba essere accettato senza regole. Significa però riconoscere che, quando esiste una forte domanda di lavoro e mancano canali regolari sufficienti – lo stesso decreto flussi 2026-2028, pur autorizzando l’ingresso di circa 500mila lavoratori extra-Ue in tre anni, resta secondo alcune stime ben al di sotto del fabbisogno effettivo delle imprese – la pressione migratoria non scompare, ma cambia semplicemente forma. Le persone continuano a muoversi, ma attraverso percorsi più rischiosi, più costosi e più difficili da governare.

Il vero nodo del nuovo Patto non è soltanto come controllare le frontiere, ma come farlo senza indebolire quello stato di diritto che costituisce uno dei principali pilastri della specificità europea. Diritti ed efficienza non sono obiettivi alternativi. Al contrario, società che garantiscono regole certe, percorsi legali di ingresso e reali opportunità di integrazione tendono a gestire meglio sia i flussi migratori sia le tensioni sociali.

La vera scelta non è tra umanità e realismo, ma tra politiche che governano la mobilità e politiche che si limitano a spostarla altrove, spesso a costi economici e sociali più elevati.

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