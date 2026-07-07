La disuguaglianza è un processo relazionale e cumulativo: i vantaggi si propagano tra sfere diverse e si consolidano nel tempo. Bisogna allora impedire che istituzioni nate per creare opportunità diventino meccanismi di riproduzione dei privilegi.

Famiglie: vantaggi intergenerazionali

La disuguaglianza economica non è un problema di per sé e, in condizioni di pari opportunità, può risultare funzionale al bene comune. Ma è un fenomeno dinamico e relazionale: tende ad accumularsi, trasferirsi tra ambiti diversi e rafforzarsi nel tempo. Il paradosso è che ciò avviene anche attraverso istituzioni fondanti della vita sociale – famiglie, città, imprese e stato – che possono trasformarsi in meccanismi di riproduzione dei privilegi. Le famiglie influenzano le traiettorie individuali molto prima delle scelte autonome. Gli stessi canali che trasmettono cura e sostegno trasferiscono anche vantaggi economici e culturali: accesso a scuole migliori, quartieri più sicuri, reti sociali più efficaci. Gli studi di James Heckman mostrano che gli interventi nella prima infanzia generano ritorni elevati soprattutto per i bambini meno abbienti. Raj Chetty documenta che, a parità di risultati scolastici, gli studenti delle famiglie più ricche hanno maggiori probabilità di accedere alle università d’élite. I dati Ocse confermano che competenze e risultati restano fortemente associati al background familiare. Le differenze di partenza non determinano il destino, ma tendono a tradursi in divari occupazionali e salariali persistenti

Città: opportunità concentrate, divari amplificati

Le città generano innovazione e crescita, ma distribuiscono nello spazio le opportunità. Le famiglie più abbienti si spostano verso quartieri con servizi migliori, ma ciò fa salire i prezzi e spinge fuori i meno abbienti. La gentrificazione segue dinamiche simili. Uno studio su Milano mostra una forte segregazione reddituale: gruppi ad alto e basso reddito vivono e frequentano spazi diversi. Il modello di Schelling sulla segregazione illustra come basti una moderata preferenza per vicini simili per produrre quartieri omogenei. Quando la qualità di scuole e servizi varia tra i luoghi, la segregazione urbana genera disuguaglianza intollerabile. Inoltre, la prossimità tra gruppi diversi può ridurre il sostegno a politiche inclusive: da un lato, riduce la salienza morale della disparità trasformandola in un elemento ordinario dell’ambiente urbano, dall’altro le differenze di esito tendono a venir attribuite al solo merito, indebolendo la percezione dell’ingiustizia strutturale.

Imprese: produzione, distribuzione e rendite

Le imprese coordinano la produzione ma influenzano anche la distribuzione dei redditi. In mercati con informazioni imperfette e potere contrattuale asimmetrico, la retribuzione riflette più della sola produttività. I sindacati migliorano salari e condizioni lavorative, ma i modelli insider–outsider mostrano che possono anche ridurre le opportunità per gli outsider come i giovani. Il cambiamento tecnologico aggiunge complessità: la gig economy offre flessibilità, ma per mansioni a bassa qualifica è spesso associato a compensi bassi, volatilità e scarse tutele. In Italia circa 600mila persone ottengono reddito da piattaforme; il 31 per cento non ha un contratto scritto e molti percepiscono 2,5–4 euro a consegna. All’estremo opposto, il dibattito sui compensi degli amministratori delegati riguarda la distinzione tra remunerazioni legate al valore creato e rendite favorite da governance imperfetta. Il caso Musk (56 miliardi di dollari) è estremo, ma chiarificatore. Le imprese contribuiscono ai divari anche tramite il potere di mercato: quando le barriere all’entrata aumentano, vantaggi inizialmente giustificati si trasformano in immeritate rendite durature.

Stato: politiche, interesse pubblico e interessi privati

Lo stato garantisce diritti, sicurezza e beni pubblici, ma può anch’esso produrre disuguaglianza. La teoria delle scelte pubbliche mostra che politici e burocrati rispondono agli incentivi: gruppi organizzati influenzano più facilmente le politiche rispetto ai contribuenti dispersi. La cattura del regolatore può trasformare norme nate per tutelare i consumatori in barriere che proteggono gli incumbent. Il too big to fail produce effetti simili. Le politiche monetarie espansive sostengono l’economia, ma aumentano il valore di attività finanziarie e immobiliari concentrate tra i più ricchi. Sul fronte fiscale, i più facoltosi hanno maggiore accesso a strategie di elusione: i miliardari americani pagano un’aliquota effettiva del 24 per cento, contro il 30 per cento medio della popolazione.

La disuguaglianza è un processo relazionale e cumulativo: i vantaggi si propagano tra sfere diverse e si consolidano nel tempo. La sfida non è eliminare le differenze, ma impedire che istituzioni nate per creare opportunità diventino meccanismi di riproduzione dei privilegi. Servono contrappesi efficaci: scuole pubbliche di qualità, mercati contendibili, politiche abitative inclusive, istituzioni indipendenti e funzionanti. La sfida è complessa, ma ineludibile: senza questi strumenti il paradosso è destinato a persistere e le istituzioni nate per farci prosperare continueranno a creare disuguaglianze inaccettabili.

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